"Liderança em Sala": como a publicidade acompanha a velocidade do mundo

No segundo episódio do programa Liderança em Sala, Gabriel Wainer conversa com Fábio Bernardi, fundador e CEO da HOC — House of Creativity, uma das agências mais premiadas do Sul do Brasil. (Assista no vídeo acima ou pelo Spotify abaixo)

Os episódios do Liderança em Sala são lançados toda quarta-feira no canal do YouTube de GZH e no Spotify.

Da entrada quase acidental na publicidade ao trabalho com grandes marcas como Panvel, Zaffari, Unimed, Sicredi e o clube de futebol Internacional, Fábio fala sobre criatividade, repertório, prêmios, resultado e o que significa ter "dor de dono" numa relação entre agência e cliente.

A conversa também passa pelo impacto da inteligência artificial no mercado publicitário, pela transformação das agências, pelo peso de fazer comunicação fora do eixo Rio-São Paulo e pelo que o marketing político ensina às marcas.

Fábio ainda fala sobre futebol, sua paixão pelo Inter, Rio Grande do Sul como hub de inovação, sociedade com a esposa Lara Piccoli, diversidade no mercado criativo e o desafio de se manter atual num mundo em que tudo muda rápido demais.

Comenta aí: a publicidade ainda consegue acompanhar a velocidade do mundo?

Fábio Bernardi conversa com Gabriel Wainer. Reprodução / Agência RBS