GERAL

Marcas em debate
Notícia

"Liderança em Sala": como a publicidade acompanha a velocidade do mundo

Convidado do segundo episódio, Fábio Bernardi, fundador e CEO da HOC, fala sobre o mercado criativo e a entrada da inteligência artificial nas mídias

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS