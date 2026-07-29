"Liderança em Sala": a jornada de um imigrante de Taiwan que ajudou a reinventar a publicidade brasileira

No sexto episódio do Liderança em Sala, Gabriel Wainer conversa com Erh Ray, fundador e chairman da BETC Havas, sobre uma trajetória que atravessa alguns dos momentos mais marcantes da publicidade brasileira.

Nascido em Taiwan, criado em Porto Alegre e formado na prática dentro de agências, Erh relembra o início da carreira, fala sobre criatividade, repertório, liderança e o caminho que o levou da DM9 à criação de campanhas icônicas, como Mamíferos, da Parmalat, e o "i" digital do Itaú.

Os episódios do Liderança em Sala são lançados toda quarta-feira no canal do YouTube de GZH e no Spotify.

A conversa passa pela fundação da BorghiErh, pela criação da BETC no Brasil, pela fusão com a Havas e pelo desafio de construir uma cultura forte em uma agência.

Erh também fala sobre o BETC Havas Café, os hubs com TikTok e Globo, o impacto da inteligência artificial, a fragmentação da atenção e o papel da criatividade em um mercado cada vez mais orientado por dados e mídia.

O publicitário aborda ainda a transição da posição de CEO para chairman, a chegada de Camila Nakagawa ao comando da agência, os desafios de desenvolver talentos criativos e a importância de alinhar ambições para formar equipes de alto desempenho.

Comenta aí: você tinha quantas pelúcias da Parmalat?

Erh Ray é fundador e chairman da BETC Havas. Reprodução / GZH