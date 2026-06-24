Novo programa de GZH entrevista líderes de grandes empresas do mercado brasileiro 

Primeiro entrevistado do "Liderança em Sala" é o CMO da Claro, Márcio Carvalho. Thiago Vidal / Divulgação

Como as principais lideranças do mercado nacional tomam as decisões que definem o futuro das empresas? Esse é o mote da nova atração de GZH, Liderança em Sala, que estreia nesta quarta-feira (24).

Sob comando do comunicador Gabriel Sant'Ana Wainer, o programa traz entrevistas com executivos e CMOs à frente de grandes negócios do Brasil. Os episódios são lançados toda quarta-feira, às 12h, no canal do YouTube de GZH e no Spotify.

O programa conta a trajetória de um convidado por semana. Ao longo das entrevistas, Wainer aprofunda as conversas com perguntas que exploram o papel dos gestores nas empresas, o processo de tomada de decisões estratégicas, os bastidores da liderança e as tendências de seus mercados de atuação.

Na estreia, o programa recebe o CMO da Claro, Márcio Carvalho, que reflete sobre seu papel à frente da comunicação de uma marca com mais de 100 milhões de clientes.

A conversa também aborda a parceria da organização com a OpenAI, os desafios de infraestrutura da inteligência artificial no Brasil e o futuro do setor de telecomunicações.

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A primeira temporada do Liderança em Sala, que terá 13 episódios, contará com nomes de relevância nacional como Fábio Bernardi (CEO da HOC), Márcio Callage (CMO da Vulcabras/Olympikus), Renata Altenfelder (CMO da Renner), Marcelo Bronze (CMO da Danone), Erh Ray (CEO da HAVAS) e Rosane Fantinelli (CMO da Tramontina).

— O Liderança em Sala nasce da convicção de que os melhores conteúdos são aqueles que combinam credibilidade com relevância. Ao reunir líderes do mercado para conversas genuínas sobre suas trajetórias e visões de futuro, entregamos conexão real com quem decide. Para nós, esse projeto cria um espaço em que jornalismo de qualidade e linguagem contemporânea se somam para gerar valor para quem participa e quem assiste — destaca Leonardo Persigo, diretor-executivo de Mercado do Grupo RBS.