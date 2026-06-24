Na estreia do "Liderança em Sala": os desafios e as conquistas de comandar uma marca com mais de 100 milhões de clientes

No episódio de estreia do Liderança em Sala, Gabriel Wainer conversa com Márcio Carvalho, CMO (Chief Marketing Officer) da Claro, sobre o que significa comandar a comunicação de uma marca com mais de 100 milhões de clientes — e como isso muda (ou não) a forma de decidir, delegar e manter visão de criação. (Veja o episódio no YouTube de GZH acima ou pelo Spotify abaixo)

Os episódios do Liderança em Sala são lançados toda quarta-feira, às 12h, no canal do YouTube de GZH e no Spotify.

A conversa entra no coração do tema: inteligência artificial como infraestrutura, a parceria que levou ChatGPT aos planos, o papel de rede e dos datacenters para fazer a IA rodar de verdade no Brasil inteiro — e porque o futuro da telecom é cada vez menos "internet e telefone" e cada vez mais plataforma de serviços, dados e relevância.

Ao longo do papo, Márcio também fala sobre a convergência e o peso emocional de "matar" uma marca como a NET, o desafio de diferenciar a Claro quando "o produto parece igual", o impacto do 5G na experiência real do consumidor, a transformação da TV em conteúdo (Claro TV+ + streaming), além de bastidores como reclamações, atendimento e NPS num setor historicamente criticado.

E ainda passa por temas bem Brasil: escala e custo da telecom, fios nos postes versus aterramento, dependência de energia e o tipo de decisão difícil que um líder precisa tomar quando qualquer escolha mexe com a vida de milhões de pessoas.

Márcio Carvalho é CMO (Chief Marketing Officer) da Claro. Reprodução / Grupo RBS