Grupo de Investigação

Achaques sem fim
Notícia

Cobranças de agiotas no RS incluem extorsão e ameaças de morte, relatam vítimas

Investigações apontam que criminosos usam contas de laranjas e invadem casas de devedores. Em um dos casos, vítima pagou R$ 340 mil após empréstimo inicial de R$ 25 mil

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Jonas Campos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS