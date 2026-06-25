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Ministério Público mira família suspeita de combinar licitações para coleta de lixo no RS

Investigação aponta que seis empresas, com sócios tendo ligações familiares, simulavam concorrência

Humberto Trezzi

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