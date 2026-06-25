Ministério Público mira família suspeita de combinar licitações para coleta de lixo no RS

A Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre realiza na manhã desta quinta-feira (25) operação contra um grupo de seis empresas cujos sócios são suspeitos de combinar licitações de coleta de lixo em municípios gaúchos. O detalhe é que os sócios proprietários dessas firmas são parentes e, segundo o promotor de Justiça Mauro Rockenbach, que chefia as investigações, a competição seria apenas simulada.

O prejuízo aos municípios pode ser de R$ 20 milhões. O Ministério Público Estadual investiga contratos e licitações envolvendo prefeituras de:

Rosário do Sul

Santo Antônio da Patrulha

Torres

Rolante

Terra de Areia

Bom Jesus

Nova Santa Rita

Caraá

São Leopoldo

Três Forquilhas

Bom Princípio

Novo Hamburgo

Silveira Martins

Nova Hartz

Xangri-Lá

As prefeituras desses locais, em tese, teriam sido ludibriadas. São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em oito municípios gaúchos.

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Conforme o promotor, os dirigentes das seis empresas são suspeitos de atuar como uma organização criminosa compartimentada e hierarquizada, destinada a fraudar de forma sistemática licitações públicas. Para isso, eles contariam com colaboração de especialistas, alguns deles ex-servidores municipais, em consultorias para direcionar os certames envolvendo coleta de lixo. Em alguns casos emergenciais sob exame, foram firmados contratos mediante dispensa de licitação.

— Detectamos também ocultação de controle e gestão de fachada em algumas empresas, com uso de laranjas. A concorrência era simulada, de tal forma que um empresário apresentava propositalmente valores mais altos, para perder a licitação e beneficiar o seu familiar, proprietário da outra firma — descreve Rockenbach.

O Ministério Público não revela nomes, mas a reportagem descobriu que o principal alvo é o empresário Fleudes Tadeu Rocha, o Koka, sócio da Komak Rental Locadora e Balneário Albatroz.

As outras empresas investigadas são a Cooperbonje (cuja presidente é Fernanda Mendes Rocha, filha de Koka), Duarte Locações (dirigida pela esposa de Koka, Rochele dos Santos Duarte), Lummertz Transportes (dirigida por Maroa Mendes Rocha, outra filha de Koka) e Urban Serviços (dirigida por Marcos da Rosa Lopes, companheiro de Fernanda e genro de Koka). Todas são dedicadas à coleta de lixo. Algumas têm contratos em outras regiões do país.

A investigação aponta que funcionários de algumas dessas empresas tiveram assinaturas falsificadas repetidamente em documentos e teriam sido alijados da gestão, em benefício da família que controlaria as firmas. As vítimas destas fraudes teriam cobrado propina para não revelar o esquema, segundo o MP. Elas também são investigadas neste caso.

A apuração identificou ao menos um certame em que as propostas, teoricamente de firmas concorrentes, foram feitas a partir de um mesmo computador, ressalta o promotor Rockenbach.

O MP encontrou suspeitas das seguintes irregularidades:

Uso reiterado de dispensa de licitações sob falsa justificativa de emergência

Garantia de contratos milionários sem concorrência real

Participação simultânea de empresas que falsamente concorrem entre si , mas pertencem a uma mesma família

, mas pertencem a uma mesma família Falhas documentais propositais e propostas altas para perder de propósito a licitação , favorecendo a vitória de outra empresa da mesma família

, favorecendo a vitória de outra empresa da mesma família Fraude na coleta, com pesagem dupla do mesmo caminhão (para recebimento de valores em duplicidade) e faturamento de lixo fantasma (cobrança de valores até 40% superiores ao efetivamente coletado)

Rockenbach acredita que as seis empresas se estruturam com o fim de promover fraudes, forjar competições e lavar capitais. Os investigados devem responder por fraude em licitação, falsidade ideológica e organização criminosa.

Empresa investigada responde a outros processos

Montanha de detritos recolhidos em São Leopoldo após enchente de 2024. Uma das empresas investigadas firmou contrato com o município para este serviço. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Uma das empresas alvo da operação desta quarta-feira, a Urban, responde ou respondeu a diversos processos judiciais por situações como superfaturamento de contratos e irregularidades na coleta do lixo. É o que mostrou uma reportagem do Grupo de Investigação da RBS (GDI) feita em 2024.

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Com sede em Charqueadas, a Urban firmou em 2024 cerca de R$ 81 milhões em contratos para recolher detritos das cheias em três municípios devastados: São Leopoldo, Alvorada e Guaíba. A empresa já tinha serviços de limpeza em Alvorada e Guaíba antes das cheias e assinou outros após a enchente. Os contratos de São Leopoldo são alvo da operação deflagrada agora.

Sócio majoritário da Urban, o gaúcho Marcos da Rosa Lopes é réu por supostos desvios de recursos em Canoas e Cachoeirinha e suspeito de irregularidades em licitações em Alvorada e Parobé. Todos estes casos são relacionados a contratos para coleta de lixo, limpeza urbana ou destinação de resíduos.