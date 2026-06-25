Grupo de Investigação

Operação Reciclagem
Notícia

Justiça bloqueia R$ 20 milhões de família suspeita de fraudar licitações no RS

MP aponta transferências de bens para familiares, uso de laranjas e movimentações entre empresas ligadas para esconder patrimônio investigado

Vitor Rosa

Enviar email

Humberto Trezzi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS