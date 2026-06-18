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Assessor do prefeito de Canoas pede exoneração após ser flagrado trabalhando na própria empresa durante expediente

Fábio Brasil recebia R$ 18 mil por mês, devia cumprir 40 horas semanais e não compareceu à prefeitura em fevereiro. Município abriu sindicância

Giovani Grizotti

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