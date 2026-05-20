Grupo de Investigação

Inquérito concluído
Notícia

Polícia Federal indicia vereador mais votado de Riozinho por fraude eleitoral

Jonathan Ferreira (PL) foi apontado como autor de compra de votos e pagamento a cidadãos para transferência de títulos. Crimes foram revelados pelo GDI

Humberto Trezzi

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