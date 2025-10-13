Grupo de Investigação

Vereador manteve contrato com o Dmae enquanto candidato e recebeu pagamento no exercício do mandato

Condutas contrariam a Lei Orgânica de Porto Alegre, que impede parlamentares de serem donos de empresas que tenham benefício decorrente de transação com o município

Carlos Rollsing

