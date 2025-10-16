“Armaram a cama do Gringo”, afirma vereador dono de empresa que recebeu recurso do Dmae 

Vereador Gilvani, o Gringo, é dono de uma empresa que teve contratos com o Dmae. Renan Mattos / Agencia RBS

O vereador Gilvani Dall’Oglio (Republicanos), o Gringo, convocou uma entrevista nesta quinta-feira (16), na Câmara Municipal de Porto Alegre, para se defender das suspeitas que recaíram sobre ele nas últimas semanas. Os fatos envolvem contratos de prestação de serviços de empresas dele com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

O parlamentar afirmou ter sido vítima de “extorsão” na sua atuação como empresário e, agora, se diz “perseguido” devido à sua atuação política. Ele retomou as acusações sobre supostas ilegalidades no Dmae na contratação de empresas concorrentes, embora tenha deixado de mencionar nomes ao microfone.

Leia Mais Vereador manteve contrato com o Dmae enquanto candidato e recebeu pagamento no exercício do mandato

— Possuo larga experiência na área de saneamento, com mais de 25 anos de atuação. Eu e minha família somos proprietários de empresas. Hoje, 100% do meu faturamento vem do setor privado, sem qualquer relação com a coisa pública — declarou o vereador.

Um pedido de cassação de mandato, por quebra de decoro parlamentar, foi protocolado contra Gringo na Câmara. O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Dmae sugeriu que o vereador tenha a conduta investigada pelo Ministério Público.

Reportagem do Grupo de Investigação da RBS (GDI) mostrou que a MJM Serviços de Limpeza, de propriedade de Gringo, recebeu uma parcela de pagamento do Dmae em março de 2025, quando ele já estava no exercício do mandato. Na data, Gringo já era parlamentar em Porto Alegre. A transferência decorreu da prestação de serviço emergencial com caminhão pipa, para a distribuição de água em bairros de Porto Alegre, entre o final de 2023 e o início de 2024.

— Isso foi feito estrategicamente. Ocorreu esse ano (2025) um pagamento por um serviço de 2023. Por quê? Armando cama para o Gringo e para preparar narrativas. Prejudicar o Gringo e a credibilidade dele como vereador — afirmou.

O parlamentar declarou não ter nenhum contrato vigente com a prefeitura de Porto Alegre. Para ele, isso é indicativo de que não afrontou a Lei Orgânica o município. O advogado Rafael Politano, que acompanhou e auxiliou a manifestação do vereador, complementou o raciocínio.

— Que responsabilidade tem o vereador se o Dmae é mau pagador? — questionou.

Outro caso se refere a um contrato da MJM com o Dmae, assinado por Gringo após pregão eletrônico, para o transporte de resíduos resultantes da atividade de limpeza das redes subterrâneas de esgoto.

O contrato foi firmado por Gringo em outubro de 2023, enquanto o período de prestação do serviço começou em 4 dezembro de 2023, com validade de um ano. Dois empenhos — etapa em que o dinheiro é reservado para uma finalidade — foram feitos em favor da MJM pelos serviços: um em janeiro de 2024 e outro em julho do mesmo ano. Contudo, nenhum deles foi efetivamente pago, informou o Dmae. O órgão justificou que não fez a quitação porque a MJM deixou de apresentar documentos contratuais obrigatórios, como certidões tributárias e de regularidade do FGTS, entre outras.

Em 7 novembro de 2024, por conta das pendências, o Dmae optou por fazer a rescisão unilateral de contrato. Mais recentemente, em 29 de abril de 2025, o Dmae publicou no Diário Oficial uma notificação à MJM informando ter a “intenção de quitar os valores devidos”, fazendo novo alerta de que o acerto depende da apresentação dos documentos.

Com isso, o vereador Gringo é considerado empresário credor junto ao Dmae, o que igualmente afronta o artigo 66 da Lei Orgânica de Porto Alegre. Mas Gringo acredita que os valores foram quitados.

— O Dmae faz um edital dizendo que não apresentamos as documentações para ele pagar. A gente (MJM) tem quase certeza que já recebeu esse valor. E o Dmae quer pagar de novo? Estamos verificando para informar — acrescentou o advogado Politano.

Na coletiva, Gringo voltou a afirmar que foi extorquido no ano de 2015, quando teve um contrato no antigo DEP, na prefeitura de Porto Alegre. Ele declarou ser um denunciante.

De fato, o atual vereador fez uma delação com o Ministério Público sobre o caso, mas ele também é réu em processo criminal que tramita em primeira instância a respeito do caso. Zero Hora teve acesso ao conteúdo da delação, onde Gringo admite ter entregue pessoalmente pacotes com dinheiro vivo para um ex-diretor do DEP em quatro ocasiões.