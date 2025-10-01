Grupo de Investigação

Divergência administrativa
Polícia Civil recaptura traficante que não foi aceito em presídio e acabou sendo libertado por delegado

Bruno de Mello da Rosa era considerado foragido e se entregou na manhã desta quarta-feira em Venâncio Aires. Ele havia sido detido em 15 de setembro em Taquari, mas foi recusado em penitenciária sob alegação de não ter passado por audiência custódia

Carlos Rollsing

