Justiça arquiva ações por suposta compra de votos em Arroio do Sal

Magistrado considera que não existem provas sólidas para embasar a condenação do prefeito e do vice por crimes eleitorais. Oposição diz que vai recorrer contra a decisão

Humberto Trezzi

