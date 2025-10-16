Grupo de Investigação

Sob testes
Notícia

Bloqueadores seguem sem funcionar a pleno na maioria das cadeias, e celulares são usados pelo crime organizado

Das 24 prisões que devem receber a tecnologia de corte de sinal, 13 estão com a instalação estrutural concluída e apenas duas foram aprovadas nos testes. Nova promessa é de entrega completa dos bloqueios até metade de dezembro

Carlos Rollsing

Jonas Campos

