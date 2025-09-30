Grupo de Investigação

Divergência administrativa
Notícia

Com prisão determinada pela Justiça, traficante é levado a penitenciária, mas tem acesso negado e acaba solto por delegado

Homem, suspeito de reincidir no crime pelo qual já tinha condenação, havia sido detido em flagrante em Taquari e agora está foragido

Carlos Rollsing

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS