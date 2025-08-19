Casos de abigeato caem no RS, mas crime ainda desafia a polícia em algumas regiões do Estado

Um levantamento feito pelo Grupo de Investigação da RBS (GDI) revela que os casos de furto de gado aumentaram em 124 municípios do Rio Grande do Sul e estão concentrados no oeste, centro e leste do Estado, conforme dados detalhados em um mapa elaborado pela RBS TV. Ou seja, em uma a cada quatro cidades gaúchas, o abigeato segue avançando. Apesar disso, os dados totais indicam queda desse tipo de crime no semestre.
O GDI realizou um cruzamento de dados entre as ocorrências no Estado comparando os primeiros seis meses de 2024 e 2025. Na média geral, os casos diminuíram de 1.657 para 1.443. Em relação ao número de prisões houve aumento: de 15 para 32.
Em Glorinha, na Região Metropolitana, o produtor Barcellos de Oliveira instalou câmeras com visão noturna e contratou caseiro para vigiar a propriedade de 40 hectares. Nada disso impediu a ação dos criminosos.
— De noite vieram ali, pegaram a novilha, levaram a mansa, a corda e bateram no campo vizinho — contou.
No primeiro semestre do ano passado o município registrou dois casos. Este ano, no mesmo período, foram 10.
Sul do Estado
Em Pelotas foram 23 ocorrências no primeiro semestre deste ano, 20% a mais que no mesmo período do ano passado. O produtor Antônio Oppitz contabiliza um prejuízo de até 40 cabeças:
— Além das perdas diretas, tem o impacto indireto. Hoje recolho todo o gado da estância à noite para evitar ataques.
Segundo ele, quadrilhas chegam a recrutar ou ameaçar funcionários das propriedades.
— Tem cerca cortada, roubo de material e trabalhadores que desistem de permanecer na fazenda por medo — relata.
Em Rio Grande, um boi foi encontrado baleado na cabeça e um terneiro recém-nascido apareceu morto na propriedade, na última semana.
Região Central
Em Santa Maria, as vítimas aguardam o avanço das apurações. Lá, os casos subiram de 33 para 37 no semestre. Uma idosa que teve duas vacas de leite levadas — animais usados para produção de queijo — desabafou:
— A gente no Interior tem pouca segurança. Até hoje não descobriram quem foi.
2024 x 2025
Em Arroio dos Ratos os casos saltaram de dois para 11; Capão do Leão, de oito para 22; Cachoeira do Sul, de sete para 17 e Butiá, de nove para 17. Em Santa Vitória do Palmar, foram 26 ataques — dois a mais que no mesmo período do ano passado.
"Churrasco"
O diretor da Divisão de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Dicrab) da Polícia Civil, delegado Heleno dos Santos, diz que acompanha os casos e que vai atuar nas regiões indicadas pelo levantamento do GDI.
— Estamos nos antecipando ao crime para não esperar que a situação vire um caos e cause ainda mais prejuízos ao produtor — disse.
Investigações apontam ainda que parte do esquema envolve produtores legalizados, que compram e “esquentam” o gado furtado.
— Esses dados de movimentação de gado são falsificados no sistema. Um animal furtado no Sul aparece registrado no Norte e pode ser vendido como se fosse legal — explica o delegado.
O uso de tecnologia e cruzamento de informações se tornaram a principal arma da polícia. Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça revelaram o uso de códigos pelos criminosos. Em uma das conversas, um suspeito utiliza a palavra “churrasco” para se referir ao abate de um animal, e negocia as peças a serem transportadas.
— Ô meu, atrasou o churrasco aqui. Não sei o que tu vai querer fazer, vai querer que eu leve um pouquinho mais tarde? Daqui uma hora ai ficar pronto ainda (sic)
— Bah, agora né?
— Eu tenho que dividir para não fazer M...
— Faz o seguinte, traz dois dianteiro...
— Dianteiro e traseiro?
— Um dianteiro e um traseiro.
A mesma investigação apura se o grupo está ligado à apreensão de 44 cabeças de gado em São Gabriel e a outras 67 encontradas em Júlio de Castilhos, nas últimas duas semanas.