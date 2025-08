Teu bairro é alvo de furto de fios e cabos? Veja em mapa as regiões de Porto Alegre com maior número de casos neste ano

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Porto Alegre registrou 1.577 metros de fios furtados no primeiro semestre. Humberto Trezzi / Agencia RBS

Crime que assola Porto Alegre, em escalada, há anos, o furto de fios e cabos atinge em especial a região central da cidade, que, no primeiro semestre de 2025, respondeu por 42% das ocorrências da Capital, com 598 casos registrados. Logo atrás, aparece a Zona Norte, com 443 casos, o que representa 31% do total. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS).

O bairro mais afetado por este tipo de crime é o Floresta, na Região Central, que soma 99 ocorrências neste ano. Em seguida, vêm São Geraldo, com 80, e Sarandi, com 63, ambos na Zona Norte.

Novamente na área central, destacam-se ainda os bairros Petrópolis, Rio Branco e Moinhos de Vento (veja a lista completa e detalhes no mapa abaixo).

Clique no mapa e veja número de casos por bairros

Reportagem do Grupo de Investigação do Grupo RBS (GDI) publicada nesta quarta-feira (30) mostra que Porto Alegre teve 1.412 casos de furtos de fios e cabos no primeiro semestre deste ano. O número já supera o total de todo 2024, quando a Capital registrou 1.369 casos. Se comparados os mesmos períodos, o aumento em 2025 foi de 110%, com 673 registros entre janeiro e junho do ano passado na Capital.

Flagrantes registrados pela reportagem mostram criminosos pendurados em postes para furtar fios e cabos, e explica as influências internacionais por trás do mercado de cobre.

Novos alvos

Chama atenção, ainda, o aumento de casos em áreas onde o crime foi pouco registrado em 2024. Um exemplo é o bairro Santa Cecília, na região central, que teve somente um caso no primeiro semestre do ano passado e já contabiliza 21 ocorrências em 2025. Na mesma região, o bairro Independência, que somou três episódios deste tipo de crime de janeiro a junho do ano passado, já totaliza 30 ocorrências neste ano. O São José, na Zona Leste, foi palco de 18 furtos de fios este ano, ante cinco ocorrências na primeira metade ano passado.

Por outro lado, a Restinga, no extremo-sul da Capital, reduziu o número de casos de 27 em 2024 para oito neste ano. O mesmo efeito de queda sentiu a Lomba do Pinheiro, com seis registros neste ano, enquanto haviam sido 18 no primeiro semestre de 2024.

Combate à receptação

Comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) da Capital, o tenente coronel Hermes Völner explica que o furto de fios e cabos é um crime que pode ser cometido de forma rápida e em qualquer lugar da cidade — portanto, difícil de prever e de flagrar.

Por isso, as forças policiais de Porto Alegre adotaram a estratégia de combater a receptação do material furtado. Em operação no dia 11 deste julho, a Polícia Civil e a Brigada Militar fecharam ferros-velhos clandestinos da Vila dos Papeleiros, no 4º Distrito, e efetuaram 12 prisões.

— Além dos ferros-velhos, também é um ponto de tráfico de drogas, e o tráfico de crack está muito relacionado ao furto de fios. Então, quando a gente combate o tráfico, a gente impede que esse crime (furto de fios) aconteça também — afirma o comandante.

Ainda segundo Völner, uma base móvel do 9º BPM permanece na Vila dos Papeleiros, próximo aos alvos da operação, e realiza rondas em motos. Após a interdição dos ferros-velhos, a Brigada Militar registrou queda de 63% nos casos de furtos de cabos na área do 9º BPM, que engloba bairros como Floresta, São Geraldo, Centro Histórico, Moinhos de Vento e Bom Fim.

O crime está entre os 15 mais cometidos em Porto Alegre até o momento neste ano. Segundo os dados da SSP, a maioria dos casos acontece em via pública, seguido por residências e, depois, estabelecimentos comerciais. Dos 1.412 casos, quatro foram cometidos contra hospitais ou clínicas e outros quatro contra estabelecimentos de ensino.

Alta também no RS

A frequência de furtos de fios e cabos também aumentou, em quase 10%, no âmbito estadual. Foram 3.357 registros em 2025 ante 3.067 no primeiro semestre do ano passado.

Depois de Porto Alegre, que ocupa o primeiro lugar no ranking, com quase metade das ocorrências do Estado, as cidades de Canoas e Santa Maria seguem a lista das com mais episódios. Os três municípios acumulam a maior quantidade de furtos de fios no RS desde 2023.

Veja as 20 cidades gaúchas com mais ocorrências

Somados, os casos nesses municípios totalizam 2.593 registros, o que representa 77% do total de ocorrências no Estado.

Porto Alegre (1.412) Canoas (177) Santa Maria (131) São Leopoldo (94) Pelotas (93) Novo Hamburgo (91) Cachoeirinha (80) Caxias do Sul (70) Gravataí (58) Rio Grande (55) Sapucaia do Sul (48) Viamão (45) Venâncio Aires (38) Santa Cruz do Sul (32) Esteio (32) Alvorada (32) Passo Fundo (31) Santa Rosa (26) São Borja (24) Santa Vitória do Palmar (24)

