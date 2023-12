Foram presos nesta quinta-feira (5), durante uma operação da Polícia Federal (PF) que combate o contrabando de grãos na Fronteira do RS com a Argentina, dois suspeitos que pretendiam matar o repórter Giovani Grizotti, da RBS TV. A PF interceptou mensagens trocadas pelos dois investigados que revelam o plano (veja a transcrição do diálogo abaixo).