Suspeita em terceirização Ex-diretor do Daer alvo de operação da Polícia Civil pede demissão de Cargo em Comissão Ricardo Moreira Nuñez estava acumulando a aposentadoria do departamento com um CC na Secretaria dos Transportes, mesmo depois de ter sido apontado por um sindicância do Estado como responsável por um contrato que gerou prejuízo à autarquia