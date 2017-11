A série de reportagens Conexão Facinepe-Medellín, do Grupo de Investigação (GDI) da RBS, é finalista do Prêmio do Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), a principal distinção de jornalismo investigativo da América Latina. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia na noite deste sábado, em Buenos Aires, Argentina. De autoria dos jornalistas José Luís Costa e Rodrigo Lopes, de Zero Hora, a série foi selecionada entre 30 finalistas de 246 trabalhos de 21 países.

Resultado de seis meses de apuração, a série de reportagens revelou os laços internacionais de uma organização especializada em distribuir títulos de pós-graduação sem valor legal com um médico colombiano, que provocou morte e mutilação de mulheres, em Medellín.

O GDI descobriu que, com certificado obtido em instituição vinculada ao Grupo Educacional Facinepe, de Porto Alegre, o cirurgião plástico Daniel Andrés Correa Posada passou a operar na cidade colombiana, autoproclamando-se especialista e utilizando-se da fama da medicina plástica brasileira. O Facinepe era uma "faculdade de papel", como mostrou ZH em 2 de março de 2017. Nunca recebeu autorização do Ministério da Educação para operar. Tampouco poderia conceder certificados de cirurgião plástico, como o emitido em nome do médico de Medellín.

Zero Hora viajou à Colômbia para dar voz às vítimas _ uma delas, Diana Perez Giraldo, morreu em decorrência da cirurgia mal feita por Posada. Outras 12 mulheres sofreram lesões corporais. Além de portar um certificado sem valor, o médico não esteve presente no mínimo de aulas exigidas para se especializar. Embora afirme que tenha cumprido curso entre agosto de 2012 e julho de 2015, a reportagem revelou que só entrou no Brasil em 7 de junho de 2014. Seu histórico acadêmico atesta 100% de frequência nas aulas, o que é falso. O braço colombiano da fraude foi revelado em reportagem do caderno DOC, de ZH, em 3 de junho de 2017.

A conexão estabelecida entre Brasil e Colômbia é a sequência de um trabalho que revelou irregularidades no Ensino Superior no Brasil. Ela foi descoberta a partir da reportagem O Homem da Faculdade de Papel, que contou a trajetória do advogado Faustino da Rosa Júnior, 34 anos, criador do Grupo Facinepe. Em outubro, a reportagem foi a vencedora na categoria Impresso Regional do Prêmio Estácio de Jornalismo, que destaca trabalhos sobre a educação no país.