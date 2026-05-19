Semana Farroupilha

Tradicionalismo
Notícia

Acampamento Farroupilha 2026 terá 22 dias de programação e mais de 120 atrações culturais em Porto Alegre

Detalhes da edição foram anunciados nesta terça-feira (19) durante evento para a imprensa e convidados 

Camila Bengo

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