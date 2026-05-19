Acampamento Farroupilha 2026 terá 22 dias de programação e mais de 120 atrações culturais em Porto Alegre

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Acampamento Farroupilha 2026 ocorrerá entre 29 de agosto e 20 de setembro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com duração de 22 dias, o Acampamento Farroupilha 2026 ocorrerá entre 29 de agosto e 20 de setembro, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre. O anúncio oficial da programação e dos detalhes da edição foi realizado nesta terça-feira (19), durante evento para a imprensa e convidados no piquete Estância Harmonia.

Neste ano, o tema será "Herança Jesuítica e Guarani no Rio Grande do Sul: 400 anos de cultura e tradição". A patrona da edição na Capital será a cantora e compositora gaúcha Fátima Gimenez.

A programação contará com mais de 120 atrações culturais, incluindo 80 shows musicais tradicionalistas e um espetáculo teatral alusivo aos 400 anos das Missões.

Outra atividade confirmada é a Ciranda Escolar, que reunirá estudantes das redes municipal e estadual e prestará homenagem ao centenário de Dimas Costa, compositor do Parabéns Gaúcho.

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Durante a cerimônia de lançamento, a patrona Fátima Gimenez destacou a variedade de atividades culturais da edição e falou sobre a importância da renovação da cultura tradicionalista gaúcha.

— Tradição não é algo ultrapassado, ela está sempre em movimento, se reinventa através das novas gerações e revela outras formas de dar continuidade a uma rica cultura — afirmou.

As inscrições para os piquetes interessados em participar do acampamento começam na segunda-feira (25) e seguem até 29 de maio.

O credenciamento deve ser feito presencialmente no Centro Municipal de Cultura, no bairro Menino Deus, mediante entrega da documentação exigida — o que inclui o descritivo de um projeto cultural alusivo aos 400 anos das Missões e à herança jesuítica e guarani no Rio Grande do Sul.

Após a inscrição, haverá análise e aprovação dos piquetes entre os dias 1º e 5 de junho. O pagamento das inscrições deve ser feito entre 8 e 12 de junho, diretamente no piquete no Estância Harmonia, nas dependências do Parque Mauricio Sirotsky Sobrinho. Já a montagem dos galpões terá início em 8 de agosto.

Segundo a concessionária GAM3 Parks, responsável pela gestão do parque, a estrutura do evento contará com dois palcos para apresentações, além de melhorias em acessibilidade, reforço na segurança e mais ações voltadas à sustentabilidade.