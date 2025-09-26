Veja os clipes das 10 canções finalistas da votação A Música do Rio Grande

Qual é a música que representa melhor os gaúchos? Qual é o hino informal do Estado? Aquela canção que inspira um sentimento de representatividade. Pensando nessas questões, Zero Hora realizou o concurso A Música do Rio Grande.
A reportagem ouviu 74 nomes do cenário regionalista — entre pesquisadores, críticos, artistas, produtores e membros de festivais —, que votaram em mais de cem canções. Dessa centena, 10 músicas foram selecionadas para serem celebradas nas plataformas de GZH entre 11 e 20 de setembro. A mais votada foi Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, de Leonardo.
Posteriormente, foi a vez do público escolher a música que mais representa os gaúchos, com votação encerrada à meia-noite da última quinta-feira (25). E o resultado foi diferente: Querência Amada, de Teixeirinha, foi a canção mais lembrada pelos mais de cinco mil votos de leitores, com 31,4%.
Para cada uma das 10 finalistas, foram produzidas reportagens trazendo informações e curiosidades sobre a canção, além de contar com dois vídeos: um com depoimento de um artista e outro com uma interpretação inédita na íntegra — que poderia ser do próprio autor da composição ou de algum artista com alguma relação afetiva.
A seguir, confira as interpretações das 10 finalistas em ordem decrescente conforme a votação.