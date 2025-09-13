Sábado de sol leva milhares de pessoas aos piquetes do Acampamento Farroupilha em Porto Alegre

Visitantes trajados com pilcha circulam pelos corredores do Acampamento Farroupilha, no Parque da Harmonia, em Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O sol forte e o clima agradável deste sábado (13) levaram grande público ao Acampamento Farroupilha, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), em Porto Alegre.

A poucos dias do Dia do Gaúcho, em 20 de Setembro, data máxima da tradição gaúcha, os piquetes estavam cheios, os churrascos acesos e o clima de confraternização tomou conta dos galpões.

Famílias inteiras circularam entre as estruturas, provaram comidas típicas e acompanharam as atrações culturais. O dia foi marcado também pelo 2º Festival Pôr do Sol da Canção Piá, realizado no palco Jayme Caetano Braun, que reuniu crianças e adolescentes em interpretações de músicas tradicionalistas.

Além do concurso infantojuvenil, a programação do sábado incluiu apresentações do CTG Tiarayú, declamações, trova e shows de artistas como Jader Leal, Alexandro Brites, Juliano Moreno e Alma Gaudéria.

Expectativa nos piquetes

Entre os galpões montados no parque, a rotina do churrasco e da recepção de visitantes seguiu intensa. Enquanto atendia o público, Terezinha Jaeger, responsável pelo bolicho do CTG Inhanduí, relatou que o público tem aumentado conforme se aproxima a Semana Farroupilha:

— A primeira semana senti que estava um pouco fraco (o movimento), mas na segunda já começou a melhorar. A expectativa é de que agora, na Semana Farroupilha, a gente alcance tudo aquilo que a gente planejou.

Ela destacou que, além das famílias que passaram pelo piquete, o espaço recebeu escolas da Zona Norte e da Zona Sul e se prepara para receber um grupo de idosos de um projeto social.

— Esse sábado está ensolarado, lindo, com um público perfeito para o nosso trabalho. É válido todo esse esforço e de ver o sorriso largo das crianças que vieram conhecer a gente.

No Piquete Tio Flor Campeira, a patroa Daisy Valau reforçou a alegria de ver o acampamento cheio:

— Está um dia bastante movimentado, muitas pessoas. Esse dia lindo que está aqui. A expectativa é que de noite aumente ainda mais o público. Estamos seguindo a tradição e queremos que o povo gaúcho continue a prestigiar a gente aqui de perto.

Visitantes avaliam a estrutura

Entre os visitantes, o clima foi de reencontro e tradição. Giseli Crema, de Santa Maria, destacou a evolução da estrutura do parque ao longo dos anos:

— É o quinto ano consecutivo que venho ao evento. Percebo muitas mudanças, está melhor a cada ano. As esculturas e exposições, aquilo que o parque oferece, está bem melhor.

Já o casal Júlio e Eliane, de Alvorada, reforçaram a importância de manter o costume de visitar o Harmonia em setembro:

— É um costume todos os anos a gente comparecer aqui no Harmonia. Sou do interior de Cacequi, fui criado nesse ambiente gaúcho, de baile, de galpão, do churrasco de chão — conta Júlio.

— Hoje a gente mora em Alvorada, fazemos parte do piquete Veteranos, e tiramos para vir aqui prestigiar. Viemos com amigos, fizemos um carreteiro. O espaço está bom, mas poderia ter mais churrasqueiras para o público que vem de fora — avalia o casal.

Tradição de décadas

Malgar Souza, do CTG Inhanduí, frequenta o acampamento há duas décadas e lembrou como o evento mudou ao longo do tempo:

— Venho aqui desde 2005. O evento melhorou muito nos últimos anos, com maior segurança, logística. O que sinto que diminuiu foi a quantidade de CTGs. Mas de resto, está ótimo, principalmente a infraestrutura.

Com bom humor, resumiu o espírito de confraternização que guia muitos dos acampados:

— Muita gente vem para cá para brincar, comer e, claro, beber. A gente fica assando um churrasquinho e sempre aparece alguém pedindo para assar também. Ontem foi até as três da manhã. Hoje o futuro a Deus pertence, só espero que o meu fígado aguente — brinca, enquanto assa carne para os acampados.

Festival infantojuvenil foi uma das atrações

Apresentação do Festival Pôr do Sol da Canção Piá reuniu público no palco Jayme Caetano Braun. Murilo Rodrigues / Agência RBS

Um dos destaques da programação deste sábado foi o 2º Festival Pôr do Sol da Canção Piá, que ocorreu no início da tarde, no palco principal Jayme Caetano Braun. A competição reuniu crianças e adolescentes em interpretações de músicas tradicionalistas, divididos nas categorias Mirim (8 a 11 anos) e Juvenil (12 a 15 anos).

Isabella Tramontina, com Poema Não Escrito, e João Gabriel Duarte, com Pensarolando, ficaram em primeiro e segundo lugar na Mirim, enquanto Iza Corrêa, com Carta ao Filho, e Muriel Gaiteiro, que cantou Lástima, foram as premiadas na Juvenil.

Expectativa até o dia 20

Com cerca de 236 piquetes em funcionamento e uma programação de mais de 120 atrações culturais, o Acampamento Farroupilha deve receber mais de 2 milhões de visitantes até o dia 21 de setembro. O ponto alto será o feriado da Revolução Farroupilha, no próximo dia 20, quando o parque tradicionalmente lota.

— O Acampamento tem sido um sucesso até aqui, com muito êxito e força. É um espaço onde a cultura, a arte, o turismo e a economia criativa caminham juntos — avalia a secretária de Cultura de Porto Alegre, Liliana Cardoso.

No domingo (14), a agenda inclui missa pela manhã, apresentações de grupos como Sina Fandangueira, Paola Matos, Carlos Freitas e Sus Hermanos, além do Grupo Batendo na Marca, no palco Jayme Caetano Braun.

No Palco Nico Fagundes, estão programadas atividades com CTGs, declamações e trovas (veja abaixo).

Confira a programação deste domingo

Palco Jayme Caetano Braun

10h - Missa

16h30min - Sina Fandangueira

18h - Paola Matos

19h50min - Carlos Freitas e Sus Hermanos

21h50min - Grupo Batendo na Marca

Palco Nico Fagundes