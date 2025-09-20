Riqueza do cancioneiro e reforço da identidade: membros do júri analisam o resultado da votação A Música do Rio Grande

Votação A Música do Rio Grande destacou 10 clássicos absolutos do cancioneiro gaúcho. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Nos últimos 10 dias, o especial multimídia A Música do Rio Grande promoveu 10 clássicos absolutos do regionalismo. Para os votantes, o resultado mostra a riqueza do nosso cancioneiro e reforça a identidade local.

O comunicador e apresentador do Galpão da Gaúcha José Alberto Andrade ressalta que está bem desenhado o perfil do gaúcho nestas 10 músicas.

Segundo Zé Alberto, essas composições exaltam a terra, os costumes, as relações humanas e reafirmam imagens do homem do campo ou a agrura daqueles que um dia o abandonaram.

Ele sublinha a importância da música mais votada, Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, de Leonardo (1938-2010):

— Sem querer entrar em polêmicas, aqui está uma canção mais bela e mais significativa do que o próprio Hino Rio-Grandense. Leonardo criou uma verdadeira oração para quem tem amor pelo Rio Grande do Sul. Recentemente, a tragédia da enchente apenas ratificou esse hino gaúcho.

Leia Mais Clássico que exalta as belezas do RS é o grande vencedor da votação A Música do Rio Grande

A força dos festivais

O comunicador e autor na plataforma Linha Campeira Lucas Negri destaca que a maioria das músicas é praticamente uma declaração de amor ao pago.

— Outra coisa que me chama a atenção é a força dos festivais: seis das 10 musicas da lista são oriundas dos eventos nativistas — acrescenta Lucas. — Uma coisa interessante é que temos uma mescla de compositores de várias regiões do Estado, mas senti falta da região missioneira aqui no meio.

Leia Mais Qual é A Música do Rio Grande? Vote na enquete e escolha a canção que mais representa os gaúchos

Que venham outros clássicos

O jornalista e autor da página Repórter Farroupilha Giovani Grizotti destaca que as finalistas formam uma playlist obrigatória para todos os gaúchos. Porém, destaca o fato de a música mais recente do top 10 ter 28 anos — Batendo Água, composição de Gujo Teixeira e Luiz Marenco.

— Nosso desafio como ativistas da cultura gaúcha e comunicadores é tentar fazer com que outras músicas atinjam este patamar. E se eternizem.

Uma mexida na história

Por sua vez, Gujo celebra o reconhecimento de Batendo Água. Para o poeta e compositor, foi uma honra ter a sua arte lembrada em um grupo tão seleto de pessoas. Sobre o resultado, ele reflete: