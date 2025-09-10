Quem são os 74 artistas, críticos e produtores que votaram no especial A Música do Rio Grande

A segunda edição do especial A Música do Rio Grande ouviu 74 nomes expressivos do cenário cultural do Estado para eleger as 10 composições que mais representam os gaúchos. Entre os votantes estão pesquisadores, críticos, artistas, produtores e membros de festivais, que citaram, no total, mais de cem títulos.
O concurso celebra as músicas e os autores, além de ser uma maneira de comemorar o Mês Farroupilha com a arte da nossa terra.
As 10 canções mais votadas serão abordadas em reportagens multimídia publicadas diariamente em Zero Hora desta quinta-feira (11) a 20 de setembro, Dia do Gaúcho — do décimo ao primeiro lugar.
Nessas publicações, o leitor encontrará não apenas dados históricos e curiosidades sobre as canções, mas percepções ou sentimentos sobre as composições.
Após a divulgação da música mais votada pelos especialistas, no dia 20, uma enquete será aberta aos leitores para escolherem, pelo voto popular, a canção que consideram a mais representativa do Estado.
Quem são os 74 especialistas que votaram:
- Adriana Sperandir - Produtora cultural
- Alessandro Gradaschi - Presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG)
- Analise Severo - Cantora e comunicadora
- Antero Ribeiro - Percussão e voz no Grupo Carqueja
- Antonio Costaguta (El Topador) - Comunicador e proprietário do Rancho Tabacaray
- Bagre Fagundes - Cantor, compositor e instrumentista
- Beto Frizzo - Vocalista do grupo Os Mateadores
- Bianca Bergmann - Poeta e compositora
- Bonitinho - Guitarrista
- Carlos Magrão - Cantor e compositor
- César Oliveira - Cantor e compositor
- Charlise Bandeira - Flautista
- Clarissa Ferreira - Cantora, compositora, violinista e pesquisadora
- Claudio Boeira Garcia - Compositor e ex-integrante de Os Tápes
- Cristiano Quevedo - Cantor e compositor
- Dante Ramon Ledesma - Cantor e compositor
- Délcio Tavares - Cantor e compositor
- Demétrio Xavier - Cantor e comunicador
- Edson Dutra - Gaiteiro e vocalista do conjunto Os Serranos
- Elton Saldanha - Cantor e compositor
- Érlon Péricles - Cantor e compositor
- Ernesto Fagundes - Cantor, compositor e instrumentista
- Evandro Massing – Presidente do festival Carijo da Canção Gaúcha
- Felipe Goulart - Violonista, compositor e arranjador
- Fernanda Lopes - Vocalista do grupo Mas Bah
- Fernando Borella - Presidente do festival Musicanto Sul-Americano de Nativismo
- Gaúcho da Fronteira - Cantor, compositor e instrumentista
- Gentil Neto - Poeta e compositor
- Giovani Grizotti - Jornalista e autor da página Repórter Farroupilha
- Gujo Teixeira - Poeta e compositor
- Henrique de Freitas Lima - Produtor audiovisual, advogado e diretor da série 50 Anos de Nativismo
- Henrique Mann - Músico e pesquisador
- Ivete Campagna - Diretora da gravadora Acit
- Jairo Reis - Comunicador, produtor de eventos e autor da página Ronda dos Festivais
- Jean Kirchoff - Cantor, compositor e produtor musical
- João Bosco Ayala - Compositor, instrumentista e produtor da Coxilha Nativista
- João de Almeida Neto - Cantor e compositor
- João Luiz Corrêa - Cantor e compositor
- João Sampaio - Poeta, compositor e pesquisador
- João Vicente Ribas - Jornalista e editor da newsletter Canciones para Despertar en Latinoamérica
- Joca Martins - Cantor e compositor
- Jorge Guedes - Cantor e compositor
- José Alberto Andrade - Comunicador e apresentador do Galpão da Gaúcha
- Juarez Fonseca - Jornalista e crítico musical
- Juliana Spanevello - Cantora
- Lara Rossato - Cantora, compositora e criadora de conteúdo
- Laura Guarany - Cantora
- Liliana Cardoso - Declamadora, ativista cultural e secretária de Cultura de Porto Alegre
- Loma Pereira - Cantora, compositora, curadora e agente cultural
- Lucas Negri - Comunicador, criador de conteúdo e autor na plataforma Linha Campeira
- Lucio Yanel - Violonista e compositor
- Luiz Marenco - Cantor, compositor e deputado estadual
- Luiza Barbosa - Cantora e atriz
- Mano Lima - Cantor e compositor
- Marcello Caminha - Violonista
- Maria Alice - Cantora
- Mauro Moraes - Cantor e compositor
- Melissa Mello - Presidenta do festival Califórnia da Canção Nativa
- Neto Fagundes - Cantor e comunicador
- Nilton Júnior - Pianista, compositor, produtor musical e presidente do festival Moenda da Canção
- Osvaldir - Cantor e compositor
- Pirisca Grecco - Cantor e instrumentista
- Renato Borghetti - Gaiteiro e compositor
- Ricardo Goulart - Ativista cultural e patrão do piquete Portal do Rio Grande
- Rodrigo Bauer - Poeta e compositor
- Rogério Bastos - Historiador e comunicador
- Rogério Melo - Cantor, compositor e violonista
- Samuca do Acordeon - Acordeonista
- Shana Müller - Cantora e comunicadora
- Su Paz - Cantora, compositora e comunicadora
- Tatiéli Bueno - Cantora e comunicadora
- Theodoro Alex - Criador e diretor da gravadora USA Discos
- Vinícius Brum - Músico e escritor
- Wilson Paim - Cantor e compositor
Como funcionou a votação
- Cada votante escolheu cinco canções que considera aquelas em que os gaúchos mais podem se reconhecer e que despertam sentimento de pertencimento — cinco clássicos absolutos
- Cada votante listou as músicas em ordem de preferência, sendo a primeira aquela que considera o maior clássico da música regional gaúcha
- Foi utilizado um sistema de pontuação assimétrica em que o peso da primeira posição é aumentado para dar mais destaque às preferidas absolutas. Assim, a primeira escolha de cada votante ganhou 10 pontos; a segunda valeu seis pontos; a terceira, quatro pontos; a quarta, dois pontos e a quinta, um ponto
- Isso diminuiu as chances de empate, pois o primeiro lugar tem um impacto maior. Assim, se duas músicas empatassem no total, venceria a que tivesse mais primeiros lugares (ou posições superiores)
- As 10 músicas que obtiveram mais pontos — somados os votos dos 74 participantes – foram destacadas na série de reportagens