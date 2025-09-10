Quem são os 74 artistas, críticos e produtores que votaram no especial A Música do Rio Grande

Série de reportagens A Música do Rio Grande vai revelar as 10 músicas que mais representam os gaúchos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A segunda edição do especial A Música do Rio Grande ouviu 74 nomes expressivos do cenário cultural do Estado para eleger as 10 composições que mais representam os gaúchos. Entre os votantes estão pesquisadores, críticos, artistas, produtores e membros de festivais, que citaram, no total, mais de cem títulos.

O concurso celebra as músicas e os autores, além de ser uma maneira de comemorar o Mês Farroupilha com a arte da nossa terra.

As 10 canções mais votadas serão abordadas em reportagens multimídia publicadas diariamente em Zero Hora desta quinta-feira (11) a 20 de setembro, Dia do Gaúcho — do décimo ao primeiro lugar.

Nessas publicações, o leitor encontrará não apenas dados históricos e curiosidades sobre as canções, mas percepções ou sentimentos sobre as composições.

Após a divulgação da música mais votada pelos especialistas, no dia 20, uma enquete será aberta aos leitores para escolherem, pelo voto popular, a canção que consideram a mais representativa do Estado.

Quem são os 74 especialistas que votaram:

Adriana Sperandir - Produtora cultural Alessandro Gradaschi - Presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) Analise Severo - Cantora e comunicadora Antero Ribeiro - Percussão e voz no Grupo Carqueja Antonio Costaguta (El Topador) - Comunicador e proprietário do Rancho Tabacaray Bagre Fagundes - Cantor, compositor e instrumentista Beto Frizzo - Vocalista do grupo Os Mateadores Bianca Bergmann - Poeta e compositora Bonitinho - Guitarrista Carlos Magrão - Cantor e compositor César Oliveira - Cantor e compositor Charlise Bandeira - Flautista Clarissa Ferreira - Cantora, compositora, violinista e pesquisadora Claudio Boeira Garcia - Compositor e ex-integrante de Os Tápes Cristiano Quevedo - Cantor e compositor Dante Ramon Ledesma - Cantor e compositor Délcio Tavares - Cantor e compositor Demétrio Xavier - Cantor e comunicador Edson Dutra - Gaiteiro e vocalista do conjunto Os Serranos Elton Saldanha - Cantor e compositor Érlon Péricles - Cantor e compositor Ernesto Fagundes - Cantor, compositor e instrumentista Evandro Massing – Presidente do festival Carijo da Canção Gaúcha Felipe Goulart - Violonista, compositor e arranjador Fernanda Lopes - Vocalista do grupo Mas Bah Fernando Borella - Presidente do festival Musicanto Sul-Americano de Nativismo Gaúcho da Fronteira - Cantor, compositor e instrumentista Gentil Neto - Poeta e compositor Giovani Grizotti - Jornalista e autor da página Repórter Farroupilha Gujo Teixeira - Poeta e compositor Henrique de Freitas Lima - Produtor audiovisual, advogado e diretor da série 50 Anos de Nativismo Henrique Mann - Músico e pesquisador Ivete Campagna - Diretora da gravadora Acit Jairo Reis - Comunicador, produtor de eventos e autor da página Ronda dos Festivais Jean Kirchoff - Cantor, compositor e produtor musical João Bosco Ayala - Compositor, instrumentista e produtor da Coxilha Nativista João de Almeida Neto - Cantor e compositor João Luiz Corrêa - Cantor e compositor João Sampaio - Poeta, compositor e pesquisador João Vicente Ribas - Jornalista e editor da newsletter Canciones para Despertar en Latinoamérica Joca Martins - Cantor e compositor Jorge Guedes - Cantor e compositor José Alberto Andrade - Comunicador e apresentador do Galpão da Gaúcha Juarez Fonseca - Jornalista e crítico musical Juliana Spanevello - Cantora Lara Rossato - Cantora, compositora e criadora de conteúdo Laura Guarany - Cantora Liliana Cardoso - Declamadora, ativista cultural e secretária de Cultura de Porto Alegre Loma Pereira - Cantora, compositora, curadora e agente cultural Lucas Negri - Comunicador, criador de conteúdo e autor na plataforma Linha Campeira Lucio Yanel - Violonista e compositor Luiz Marenco - Cantor, compositor e deputado estadual Luiza Barbosa - Cantora e atriz Mano Lima - Cantor e compositor Marcello Caminha - Violonista Maria Alice - Cantora Mauro Moraes - Cantor e compositor Melissa Mello - Presidenta do festival Califórnia da Canção Nativa Neto Fagundes - Cantor e comunicador Nilton Júnior - Pianista, compositor, produtor musical e presidente do festival Moenda da Canção Osvaldir - Cantor e compositor Pirisca Grecco - Cantor e instrumentista Renato Borghetti - Gaiteiro e compositor Ricardo Goulart - Ativista cultural e patrão do piquete Portal do Rio Grande Rodrigo Bauer - Poeta e compositor Rogério Bastos - Historiador e comunicador Rogério Melo - Cantor, compositor e violonista Samuca do Acordeon - Acordeonista Shana Müller - Cantora e comunicadora Su Paz - Cantora, compositora e comunicadora Tatiéli Bueno - Cantora e comunicadora Theodoro Alex - Criador e diretor da gravadora USA Discos Vinícius Brum - Músico e escritor Wilson Paim - Cantor e compositor

