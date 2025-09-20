Qual é A Música do Rio Grande? Vote na enquete e escolha a canção que mais representa os gaúchos

Vote na enquete de ZH para escolher A Música do Rio Grande. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Viva o Rio Grande do Sul! A votação A Música do Rio Grande revelou sua vencedora neste sábado (20), de acordo com a opinião de especialistas. Agora é a vez do voto popular: para você, qual é a música que mais representa os gaúchos? Acesse a enquete abaixo.

Nos últimos 10 dias, o especial multimídia de ZH trouxe reportagens e vídeos inéditos sobre as 10 canções mais lembradas pelo júri oficial. A campeã foi Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, aclamada como canção-símbolo do Rio Grande do Sul.

Na primeira edição de A Música do Rio Grande, em 2000, a canção de Leonardo foi a vencedora pelo voto popular. Entre os especialistas, a escolhida na ocasião foi Prenda Minha.

Neste ano, 74 nomes expressivos do cenário regionalista, entre pesquisadores, críticos, artistas, produtores e membros de festivais, participaram da votação.

Mais de cem canções foram lembradas, das quais 10 foram selecionadas para serem celebradas nas plataformas de GZH nos últimos dias.

Vote até quarta-feira (24), às 23h59min: