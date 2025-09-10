Qual é a canção que mais representa os gaúchos? Especial A Música do Rio Grande responde

Especial A Música do Rio Grande elege as 10 canções mais representativas para os gaúchos. Gilmar Fraga / Agencia RBS

A terra onde tudo que se planta cresce. Que tem um céu azul. Porque Deus é gaúcho, de espora e mango.

Na música regional gaúcha, há uma infinidade de canções que estimulam o povo a se reconhecer. Para ajudar a preservar a memória dessas obras e de seus compositores, valorizando seus legados, Zero Hora publica o especial A Música do Rio Grande, que vai revelar as 10 canções que mais representam os gaúchos na opinião de especialistas.

As vencedoras serão divulgadas em 10 reportagens multimídia publicadas diariamente desta quinta-feira (11) a 20 de setembro, o Dia do Gaúcho — começando pela décima colocada até chegar à primeira.

Leia Mais Quem são os 74 artistas, críticos e produtores que votaram no especial A Música do Rio Grande

Nessas reportagens, o leitor encontrará não apenas dados históricos e curiosidades, mas também percepções e sentimentos sobre as composições.

Participaram da votação 74 nomes expressivos do cenário regionalista, entre pesquisadores, críticos, artistas, produtores e membros de festivais.

Após a divulgação da música mais votada pelo júri oficial, no dia 20, uma enquete será aberta aos leitores para escolherem a canção que consideram a mais representativa do Estado pelo voto popular.

O especial celebra as músicas e os autores, além de ser uma maneira de comemorar o Mês Farroupilha com a arte da nossa terra. Também é uma forma de conhecer melhor a alma gaúcha.

Votação retorna após 25 anos

Será a segunda edição de A Música do Rio Grande: em 2000, Zero Hora ouviu 31 artistas, pesquisadores e jornalistas para o concurso, que escolheram Prenda Minha.

As outras eleitas foram Felicidade; Negrinho do Pastoreio; Os Homens de Preto; Deu pra Ti; Céu, Sol, Sul, Terra e Cor; Canto Alegretense; Desgarrados e Gauchinha Bem-Querer.

Já entre os leitores a mais votada na ocasião foi Céu, Sol, Sul, Terra e Cor.

Um quarto de século depois, o mundo se transformou — assim como o Rio Grande do Sul. Será que, após 25 anos, outros clássicos tomaram conta do imaginário gaúcho?

Desta vez, há um foco maior na música regional, o que se reflete na escolha do júri: são nomes relacionados ao universo nativista ou com vivências na área.

Como funcionou a votação