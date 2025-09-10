Semana Farroupilha

Melodias do pago
Notícia

Qual é a canção que mais representa os gaúchos? Especial A Música do Rio Grande responde

Série de reportagens multimídia revela, a partir desta quinta-feira (11), o resultado de votação com 74 artistas, críticos e produtores

William Mansque

