"Nunca imaginei trabalhar com comida", diz patrono do Acampamento Farroupilha ao ensinar receita de massa com charque

A Semana Farroupilha celebra hábitos que se tornaram tradição em nossa cultura: a pilcha, as danças, o mate e a culinária típica ganham destaque. Um exemplo é o charque, produzido no Rio Grande do Sul há mais de 200 anos, que carrega parte da história do Estado. Esse prato marca o cotidiano gaúcho e, com o patrono do Acampamento Farroupilha de 2025, Rene Barbachan, não seria diferente.

Sendo um dos idealizadores do acampamento, lá em 1985, Barbachan achava que, na Capital, as festividades farroupilhas eram muito objetivas. Quarenta anos depois, já como patrono, se orgulha das transformações que o evento sofreu: de uma reunião entre amigos, tornou-se tradição e marca no turismo porto-alegrense.

A relação de Barbachan com a culinária vem de berço: sua avó, pai e mãe tinham os alimentos envolvidos nos seus trabalhos e foram suas maiores inspirações. Ele tinha uma loja do segmento de indumentária e, para promover a marca, fez jantares semanalmente, durante 20 anos.

— Eu nunca imaginei lidar ou trabalhar com comida, ou sobreviver da comida — conta.

Até que, em 2001, teve seu primeiro trabalho envolvendo a gastronomia gaúcha, fazendo seu assado para um empresário da Capital. A partir disso, nunca mais parou, atuando em grandes eventos e cozinhando em piquetes. Hoje, participa do Assado Solidário, ação que atende à população em vulnerabilidade, em parceria com a prefeitura de Porto Alegre.

Aprimorou

Foi com a vó Manoela, como a chama, que o patrono aprendeu a cozinhar a massa frita com charque. Ele comenta que essa receita é feita de diversas formas, mas que achou o seu próprio jeito de fazer. Por conta da cultura farroupilha, aprimorou o prato ao longo de suas “andanças”, principalmente pela campanha gaúcha:

— Esse prato tem cheirinho de Campanha. O pessoal faz muito.

Pela frequência com que faz o prato, que tem gostinho especial para os campeiros, o patrono compartilha um segredo que facilita o seu modo de preparo:

— Tem que quebrar a massa dentro do charque e colocar um pouco de água, para ela ir fritando até dar o ponto. Assim fica pronto mais rápido — diz.

Ingredientes

Charque de ovelha ou de gado

Massa

1 pimentão amarelo

1 pimentão vermelho

1 dente de alho

1 cebola

Sal a gosto

Açafrão em pó a gosto

Tempero verde a gosto

Modo de preparo

Passo 1: Pique o charque e cozinhe.

Pique os pimentões, cebola, alho e tempero verde. Reserve.

Em outra panela com água, coloque a massa e deixe por apenas 5 minutos. Após, escoe a água.

Na sequência, em uma panela grande, junte o charque com a massa e adicione os temperos.

Deixar na panela por 8 minutos.