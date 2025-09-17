"Momento único e inimaginável": como é a rotina do patrono do Acampamento Farroupilha 2025

Rene Barbachan é o patrono do Acampamento Farroupilha 2025. Renan Mattos / Agencia RBS

Rene Barbachan está sentado em uma cadeira, dentro do piquete da prefeitura de Porto Alegre, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia. Perna cruzada e celular no ouvido, conectando pessoas e resolvendo pequenos problemas que vão surgindo. Está empenhado em honrar o título que recebeu: o de patrono do Acampamento Farroupilha 2025.

Depois de alinhar os seus compromissos, sai a caminhar pelos 100 mil m² da pequena cidade gaudéria montada quase às margens do Guaíba. E, ali, o cozinheiro e assador de 63 anos é uma celebridade: recebe apertos de mão, pedidos de fotos e é convidado para se integrar em rodas de conversa para prosear. Existe uma grande admiração dos acampados por quem ajudou a construir uma significante parte da cultura do Estado.

— Está sendo um momento único e inimaginável. Sempre trabalhamos duro, tivemos grandes batalhas para consolidar o Acampamento, para melhorar ele. Só que eu nunca tive o pensamento: "Bah, um dia vão me homenagear". Sempre fiz o que fiz pelo Acampamento de coração aberto, sem almejar nada. Quando o convite chegou, eu fiquei maravilhado — explica Barbachan, enaltecendo também a emoção de estar presente no acendimento da Chama Crioula no Acampamento Farroupilha no dia 7 deste mês.

A relação dele com o evento que está em sua 43ª edição remonta a 1985, quando o agora patrono e outros gaudérios começaram a acampar no Harmonia. A ideia do grupo era aproveitar melhor o desfile do 20 de Setembro. Tal movimento se repetiu no ano seguinte, ganhando mais adesão. Em 1987, já nascia o Acampamento Farroupilha, com reconhecimento do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). O resto é história.

As festas do Acampamento

Barbachan conhece cada cantinho do Acampamento. Pilchado da cabeça aos pés, guia a reportagem até os seus pontos preferidos dentro do Harmonia com destreza, passando por atalhos e contando detalhes de cada um dos 236 piquetes presentes. Um dos que gosta de destacar, sempre que possível, é o Fronteira Seca, no lote 120. É um ponto para celebrar a noite inteira, enfatiza, reunindo churrasco, fandango e trago.

— Fora dos dois palcos, o lugar onde ocorrem os melhores shows é no piquete Fronteira Seca, de Santana do Livramento. Ele começa a função no final da tarde e vai até clarear o dia. Todos os dias. É o melhor do mundo — garante o patrono. — E a cerveja é sempre bem gelada — acrescenta.

Por falar nos palcos do Acampamento Farroupilha, o patrono salienta que eles são bases importantes do evento tradicionalista. São dois espaços: o Palco Jayme Caetano Braun, com estrutura 360º, e o Palco Nico Fagundes. Nomes como Tchê Barbaridade, César Oliveira & Rogério Melo, Tchê Guri, Shana Müller, Pirisca Grecco e Jairo Lambari Fernandes passam por essas estruturas ao longo da programação. Além disso, há apresentações de CTGs, declamadores, trovadores, chuleadores e da tradicional Missa Crioula.

— Esses dois palcos são muito especiais, com grandes apresentações. E ambos de porteiras abertas: tu vens aqui e assiste aos melhores shows de artistas tradicionalistas do Rio Grande sem gastar nada — aponta Barbachan.

Comida e turismo

O patrono do Acampamento Farroupilha 2025 faz questão de ir até o estacionamento do Harmonia que dá de frente para a Avenida Augusto de Carvalho. Naquela área, relembra que teve o seu primeiro piquete, na década de 1980. Dali, viu o evento se estruturar e se tornar o que é hoje — cheio de orgulho de ter sido um dos pioneiros deste movimento.

Quem quiser encontrar com Rene, se ele não estiver circulando pelo Harmonia, pode ir até o lote 218, no galpão Agrupamento Crioulo Hélio Barbachan — nome dado em homenagem ao seu pai. Ele não comercializa nada em seu piquete, apenas para os membros e em eventos fechados. Por isso, indica para quem estiver querendo "engraxar o bigode" durante o Acampamento Farroupilha ir até a Estância da Harmonia, ao lado do palco central.

— Quem pilota as rodas-gigantes com os costelões, aqui, é o nosso amigo William San Martin. E, se está na mão dele, está muito bem. Ele é um grande assador. Pensa em carne bem boa — garante o patrono.

No mesmo espaço em que é possível comer um churrasco de primeira, Rene também aponta a placa do Turismo Farroupilha de Galpão, projeto para qual os piquetes se preparam para receber os visitantes com uma imersão na cultura e no tradicionalismo por meio de atividades práticas e lúdicas. É um orgulho para o patrono, que diz também estar envolvido desde a concepção da iniciativa:

— O Turismo de Galpão uma verdadeira aula do que é a essência do Acampamento. Muitas pessoas dizem que o evento é para "brincar de gauchinho”. Isso transparece. Mas, com o Turismo de Galpão, tu consegues mostrar realmente o porquê que nós estarmos aqui.

A programação do Turismo de Galpão inclui oficinas em piquetes parceiros, caminhadas guiadas com guia credenciado e a Ciranda Escolar, que leva estudantes da rede pública ao Acampamento Farroupilha. Todas as atividades são gratuitas e com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas aqui.