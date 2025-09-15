"Honrar as nossas tradições": multidão pilchada prestigia piquetes e atrações do Acampamento Farroupilha

Domingo de sol e calor atrai milhares de pessoas ao Acampamento Farroupilha, no parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O sol e calor foram aliados do Acampamento Farroupilha neste fim de semana. A multidão pilchada foi de mala e cuia prestigiar os piquetes e atrações dos palcos montados no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), em Porto Alegre. O clima animado marca o início da Semana Farroupilha, que antecede o tão esperado Dia do Gaúcho, em 20 de setembro.

Na tarde deste domingo (14), por volta das 16h30min, se apresentava o grupo Sina Fandangueira no palco Jayme Caetano Braun. O espaço em frente ao show se transformou em um verdadeiro baile, onde peões e prendas, grande maioria com os trajes típicos, dançavam ao som do grupo.

Até quem estava sozinho arriscou alguns passos. Foi o caso da pedagoga Andrea Leão, que rodava sua saia de prenda verde próximo ao palco. Ela contou que não frequentava o parque desde 1996 e, neste ano, resolveu voltar.

— É o espírito de liberdade — disse sobre dançar “solita”.

No palco Nico Fagundes, estava o casal Marlene Monteiro e Ênio Chuts. Completamente pilchados, eles esperavam pelo início do show de Marco Lima, às 17h. Eles estavam no acampamento desde as 10h para aproveitar o dia:

— Ficar aqui é muito bom. Vim hoje, almocei e achei tudo maravilhoso — contou Marlene.

Nos piquetes, o clima não é diferente. Com o 20 de Setembro se aproximando, os eventos vão se intensificando, assim como as apresentações artísticas e a churrascada. No piquete Revolução dos Tauras, música e “bóia buena” não faltam, garante o patrono Carlos Pimenta. Na avaliação dele, o movimento deste ano foi um pouco mais fraco, mas nunca houve prejuízo.

— A Semana Farroupilha é a coisa mais importante que tem. Poder honrar as nossas tradições e reviver os antepassados é algo que corre nas veias do gaúcho — respondeu.

A poucos metros dali, uma apresentação de boleadeiras no piquete Querência do Peão buscava divulgar a tradição, segundo o patrão Fabiano Maestri Soares. Eles estão instalados há mais de 25 anos no acampamento, em uma gestão que passou de pai para filho. Para Soares, o movimento deste ano está melhor do que em edições anteriores.

— A cada ano que passa, está melhor. O parque nos apoia, nos ajuda e é muito acessível — opinou.

No espaço do CTG Sentinela dos Pampas, o casal Nara Cecília Marques e Marcos Oliveira divide os postos da patronagem há mais de 11 anos. Para eles, o CTG acaba sendo uma extensão de casa. Eles mal conseguiram parar de atender o caixa do bolicho para falar com a reportagem.

— O movimento deste ano está bem melhor que o do ano passado — disse Nara. — Recebemos muitos turistas também.

Comércio também tem movimento

Para o comércio local, o público também tem marcado presença. Neste domingo, em especial, as barracas de sorvete e açaí tinham filas longas. A conexão de internet, no entanto, foi uma reclamação constante entre os atendentes, que relataram demora nas máquinas utilizadas para pagamento.

No espaço do Boteco da Família, cuidado por Willian Paim, o item mais vendido foi a cerveja. O atendente conta que os finais de semana de calor são os que mais movimentam as vendas.

— Hoje eu tive que comprar um barril de chope de 50 litros a mais e já acabou. Agora encomendei mais dois de 30 litros — disse.

Já na barraca do restaurante Xis 35, de Guaíba, o proprietário Marcos Corrêa relata que o calor do domingo impulsionou as vendas. Instalados há cinco anos no parque, neste ano eles estão vendendo sorvete.

— É como diz o nome antigo do parque: é a harmonia. O pessoal vem para harmonizar, se divertir e visitar os piquetes, que são a estrela principal da festa — avaliou.

Confira a programação desta segunda-feira:

Palco Jayme Caetano Braun

15h - EMEF Farroupilha (Viamão)

18h - Ricardo Bergha

19h50 - Su Paz

21h50 - Shana Müller

Palco Nico Fagundes

15h - Chula - Vitinho e Vinicius Schimmelpenig

16h - Duo Continente

17h - Maria Alice



