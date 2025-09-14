Semana Farroupilha

Melodias do pago
Notícia

Hino de saudade e amor à querência, "Negrinho do Pastoreio" é a 7ª colocada na votação A Música do Rio Grande

Composição de Barbosa Lessa de 1957 foi criada a partir de mitologia africana e cristã que remonta ao século 19

William Mansque

