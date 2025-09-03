Grupo RBS anuncia programação especial para o Acampamento Farroupilha

Celebrando a tradição do Rio Grande do Sul no mês mais regionalista do ano, o Grupo RBS marca presença no Acampamento Farroupilha. A partir do dia 5 de setembro, a empresa se junta às milhares de pessoas que circularão pelo Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre, com a abertura do Galpão RBS.
Localizado na parte central do parque, o espaço recebe o público até o dia 21 de setembro com diferentes atrações das 9h às 19h (em dias de programas matinais, pode abrir mais cedo), permitindo a interação entre comunicadores e ouvintes, leitores, telespectadores e parceiros.
A agenda de cobertura editorial conta com transmissões da RBS TV e das rádios Gaúcha, Atlântida e 92 (confira a lista completa abaixo). Também estão previstas ações com distribuição de brindes e interação com os visitantes.
Com o conceito “As tradições vêm da alma da nossa querência", a campanha de comunicação que estreia nesta quinta-feira (4) reafirma a identidade, a cultura e a resiliência dos gaúchos.
A presença da RBS no Acampamento Farroupilha tem patrocínio de Grupo Carrefour, Sam's Club, Chevrolet, Isabela, Betano, Piracanjuba, Liquigás, Copa Energia e Blueville.
Confira a programação completa do Galpão RBS:*
7 de setembro, domingo
15h - Show Os Fagundes
8 de setembro, segunda-feira
10h - Timeline, Rádio Gaúcha
13h - Gravação do Galpão Crioulo, RBS TV
11 de setembro, quinta-feira
15h - Gaúcha+, Rádio Gaúcha
13 de setembro, sábado
7h - Bom dia 92
14 de setembro, domingo
8h - Galpão da Gaúcha, Rádio Gaúcha
9h30 - Domingo Esporte Show, Rádio Gaúcha
16 de setembro, terça-feira
11h - Bola nas Costas, Atlântida
18 de setembro, quinta-feira
10h - Conecte 92 1ª Edição
19 de setembro, sexta-feira
10h - Timeline, Rádio Gaúcha
15h - Gaúcha+, Rádio Gaúcha
20 de setembro, sábado
8h - Supersábado, Rádio Gaúcha
14h30 - Baita Sábado, RBS TV
21 de setembro, domingo
8h - Galpão da Gaúcha, Rádio Gaúcha
*A agenda está sujeita a alterações