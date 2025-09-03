Grupo RBS anuncia programação especial para o Acampamento Farroupilha

A campanha de comunicação que estreia nesta quinta-feira (4) reafirma a identidade, a cultura e a resiliência dos gaúchos. Edna Loy / Agencia RBS

Celebrando a tradição do Rio Grande do Sul no mês mais regionalista do ano, o Grupo RBS marca presença no Acampamento Farroupilha. A partir do dia 5 de setembro, a empresa se junta às milhares de pessoas que circularão pelo Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre, com a abertura do Galpão RBS.

Localizado na parte central do parque, o espaço recebe o público até o dia 21 de setembro com diferentes atrações das 9h às 19h (em dias de programas matinais, pode abrir mais cedo), permitindo a interação entre comunicadores e ouvintes, leitores, telespectadores e parceiros.

A agenda de cobertura editorial conta com transmissões da RBS TV e das rádios Gaúcha, Atlântida e 92 (confira a lista completa abaixo). Também estão previstas ações com distribuição de brindes e interação com os visitantes.

Com o conceito “As tradições vêm da alma da nossa querência", a campanha de comunicação que estreia nesta quinta-feira (4) reafirma a identidade, a cultura e a resiliência dos gaúchos.

A presença da RBS no Acampamento Farroupilha tem patrocínio de Grupo Carrefour, Sam's Club, Chevrolet, Isabela, Betano, Piracanjuba, Liquigás, Copa Energia e Blueville.

Confira a programação completa do Galpão RBS:*

7 de setembro, domingo

15h - Show Os Fagundes

8 de setembro, segunda-feira

10h - Timeline, Rádio Gaúcha

13h - Gravação do Galpão Crioulo, RBS TV

11 de setembro, quinta-feira

15h - Gaúcha+, Rádio Gaúcha

13 de setembro, sábado

7h - Bom dia 92

14 de setembro, domingo

8h - Galpão da Gaúcha, Rádio Gaúcha

9h30 - Domingo Esporte Show, Rádio Gaúcha

16 de setembro, terça-feira

11h - Bola nas Costas, Atlântida

18 de setembro, quinta-feira

10h - Conecte 92 1ª Edição

19 de setembro, sexta-feira

10h - Timeline, Rádio Gaúcha

15h - Gaúcha+, Rádio Gaúcha

20 de setembro, sábado

8h - Supersábado, Rádio Gaúcha

14h30 - Baita Sábado, RBS TV

21 de setembro, domingo

8h - Galpão da Gaúcha, Rádio Gaúcha