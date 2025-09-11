Enaltecendo o "bagual que não se entrega", "Veterano" é a 10ª colocada na votação A Música do Rio Grande

Quando a tarde encerra mais cedo e o mundo fica pequeno. Quando se demora mais do que o esperado. Porém, se a força falta no braço, na coragem se sustenta.
Composição de Antonio Augusto Ferreira (1935-2008) e Ewerton Ferreira, Veterano é um chamamé sobre não se entregar para o tempo. Pode simbolizar também a fibra e a resiliência de um povo.
Veterano é a 10ª colocada na votação A Música do Rio Grande, em que 74 especialistas consultados por Zero Hora escolheram as canções que mais representam os gaúchos.
A série de reportagens multimídia está sendo publicada diariamente, até o dia 20 de setembro, com o objetivo de ajudar a preservar a memória dessas obras e de seus compositores, valorizando seus legados.
Veja nesta reportagem:
Composição premiada
A música foi apresentada pela primeira vez na 10ª Califórnia da Canção Nativa, em 1980, em Uruguaiana, quando foi interpretada por Leopoldo Rassier, acompanhado de Os Serranos. A canção foi consagrada com a Calhandra de Ouro, prêmio máximo do festival.
Veterano é uma composição de tio e sobrinho, inspirada em Jonatas Magalhães Ferreira, pai de Antonio e avô de Ewerton.
Assista a vídeo sobre "Veterano":
A vida de Jonatas não foi fácil, tendo criado os filhos praticamente sozinho. E, ao final da vida, não queria justamente se entregar — assim como descreve a letra.
A música começou a ser criada após um acidente de moto em que Ewerton quebrou a perna esquerda. Era março de 1980, e o jovem estava internado no hospital. Até que um dia seu tio foi visitá-lo com a letra de uma canção.
Inicialmente, Tocaio Ferreira (como também era conhecido Antonio) sugeriu ao sobrinho que fizesse uma milonga com aqueles versos. Porém, saiu um chamamé.
A fibra do povo gaúcho
A partir da Califórnia, Veterano seria imortalizada na voz de Leopoldo Rassier. Ao longo dos anos, outros artistas e grupos regravariam a música, como Os Serranos, Neto Fagundes, Oswaldir & Carlos Magrão, João Luiz Correia e Joca Martins.
— Veterano me transmite sempre um sentimento de amor ao nosso chão e de fibra do nosso povo gaúcho — reflete Joca. — Tem essa característica de que, apesar dos percalços e tudo que acontece na nossa vida, nos mantemos firmes.
Para o cantor e compositor, há também um sentido de resiliência na música:
— Vamos envelhecendo e percebendo que "se essa força faltar no braço, na coragem me sustento". A força está em nosso interior, em como a mantemos em nosso espírito e em nosso amor à própria vida.
Música completa 45 anos
Por sua vez, Ewerton destaca que Veterano tem a ver com a longevidade também. Ou, como ele sublinha, a persistência em permanecer neste plano.
— Queremos ficar por aqui enquanto somos felizes e acolhidos — resume.
Veterano também traz outro significado para Ewerton: a passagem do tempo. Em 2025, a música completa 45 anos.
— Tinha 25 anos quando fiz a melodia dessa canção. Como agora estou com 70, posso dizer que hoje eu sou o veterano. E cada vez mais, se Deus quiser, vou seguir muito tempo veterano ainda — arremata.
Joca Martins interpreta "Veterano":
Letra de "Veterano"
(Antonio Augusto Ferreira/Ewerton Ferreira)
Está findando meu tempo
A tarde encerra mais cedo
Meu mundo ficou pequeno
E eu sou menor do que penso
O bagual tá mais ligeiro
O braço fraqueja às vezes
Demoro mais do que quero
Mas alço a perna sem medo
Encilho o cavalo manso
mas boto o laço nos tentos
Se força falta no braço
Na coragem me sustento
Se lembra o tempo de quebra
A vida volta pra trás
Sou bagual que não se entrega
Assim no mais
Nas manhãs de primavera
Quando vou parar rodeio
Sou menino de alma leve
Voando sobre o pelego
Cavalo do meu potreiro
Mete a cabeça no freio
Encilho no parapeito
Mas não ato nem maneio
Se desencilha o pelego
Cai no banco onde me sento
Água quente de erva buena
Para matear em silêncio
Neste fogo onde me aquento
Remoo as coisas que penso
Repasso o que tenho feito
Para ver o que mereço
Quando chegar meu inverno
Que me vem branqueando o cerro
Vai me encontrar venta-aberta
De coração estreleiro
Mui carregado dos sonhos
Que habitam o meu peito
E que irão morar comigo
No meu novo paradeiro