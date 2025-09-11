Enaltecendo o "bagual que não se entrega", "Veterano" é a 10ª colocada na votação A Música do Rio Grande

Ewerton Ferreira, 70 anos, compôs "Veterano" em parceria com o tio, Antonio Augusto Ferreira. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Quando a tarde encerra mais cedo e o mundo fica pequeno. Quando se demora mais do que o esperado. Porém, se a força falta no braço, na coragem se sustenta.

Composição de Antonio Augusto Ferreira (1935-2008) e Ewerton Ferreira, Veterano é um chamamé sobre não se entregar para o tempo. Pode simbolizar também a fibra e a resiliência de um povo.

Veterano é a 10ª colocada na votação A Música do Rio Grande, em que 74 especialistas consultados por Zero Hora escolheram as canções que mais representam os gaúchos.

A série de reportagens multimídia está sendo publicada diariamente, até o dia 20 de setembro, com o objetivo de ajudar a preservar a memória dessas obras e de seus compositores, valorizando seus legados.

Veja nesta reportagem:

Em vídeo , o compositor Ewerton Ferreira e o cantor Joca Martins falam sobre Veterano

, o compositor Ewerton Ferreira e o cantor Joca Martins falam sobre Veterano Em vídeo, o cantor Joca Martins interpreta Veterano na íntegra

Composição premiada

A música foi apresentada pela primeira vez na 10ª Califórnia da Canção Nativa, em 1980, em Uruguaiana, quando foi interpretada por Leopoldo Rassier, acompanhado de Os Serranos. A canção foi consagrada com a Calhandra de Ouro, prêmio máximo do festival.

Veterano é uma composição de tio e sobrinho, inspirada em Jonatas Magalhães Ferreira, pai de Antonio e avô de Ewerton.

Assista a vídeo sobre "Veterano":

A vida de Jonatas não foi fácil, tendo criado os filhos praticamente sozinho. E, ao final da vida, não queria justamente se entregar — assim como descreve a letra.

A música começou a ser criada após um acidente de moto em que Ewerton quebrou a perna esquerda. Era março de 1980, e o jovem estava internado no hospital. Até que um dia seu tio foi visitá-lo com a letra de uma canção.

Inicialmente, Tocaio Ferreira (como também era conhecido Antonio) sugeriu ao sobrinho que fizesse uma milonga com aqueles versos. Porém, saiu um chamamé.

A fibra do povo gaúcho

A partir da Califórnia, Veterano seria imortalizada na voz de Leopoldo Rassier. Ao longo dos anos, outros artistas e grupos regravariam a música, como Os Serranos, Neto Fagundes, Oswaldir & Carlos Magrão, João Luiz Correia e Joca Martins.

— Veterano me transmite sempre um sentimento de amor ao nosso chão e de fibra do nosso povo gaúcho — reflete Joca. — Tem essa característica de que, apesar dos percalços e tudo que acontece na nossa vida, nos mantemos firmes.

Para o cantor e compositor, há também um sentido de resiliência na música:

— Vamos envelhecendo e percebendo que "se essa força faltar no braço, na coragem me sustento". A força está em nosso interior, em como a mantemos em nosso espírito e em nosso amor à própria vida.

Música completa 45 anos

Por sua vez, Ewerton destaca que Veterano tem a ver com a longevidade também. Ou, como ele sublinha, a persistência em permanecer neste plano.

— Queremos ficar por aqui enquanto somos felizes e acolhidos — resume.

Veterano também traz outro significado para Ewerton: a passagem do tempo. Em 2025, a música completa 45 anos.

— Tinha 25 anos quando fiz a melodia dessa canção. Como agora estou com 70, posso dizer que hoje eu sou o veterano. E cada vez mais, se Deus quiser, vou seguir muito tempo veterano ainda — arremata.

Joca Martins interpreta "Veterano":

Letra de "Veterano"

(Antonio Augusto Ferreira/Ewerton Ferreira)

Está findando meu tempo

A tarde encerra mais cedo

Meu mundo ficou pequeno

E eu sou menor do que penso

O bagual tá mais ligeiro

O braço fraqueja às vezes

Demoro mais do que quero

Mas alço a perna sem medo

Encilho o cavalo manso

mas boto o laço nos tentos

Se força falta no braço

Na coragem me sustento

Se lembra o tempo de quebra

A vida volta pra trás

Sou bagual que não se entrega

Assim no mais

Nas manhãs de primavera

Quando vou parar rodeio

Sou menino de alma leve

Voando sobre o pelego

Cavalo do meu potreiro

Mete a cabeça no freio

Encilho no parapeito

Mas não ato nem maneio

Se desencilha o pelego

Cai no banco onde me sento

Água quente de erva buena

Para matear em silêncio

Neste fogo onde me aquento

Remoo as coisas que penso

Repasso o que tenho feito

Para ver o que mereço

Quando chegar meu inverno

Que me vem branqueando o cerro

Vai me encontrar venta-aberta

De coração estreleiro