Clássicos do pago
Enaltecendo o "bagual que não se entrega", "Veterano" é a 10ª colocada na votação A Música do Rio Grande

Obra de Antonio Augusto Ferreira e Ewerton Ferreira venceu a Califórnia da Canção de 1980 e foi imortalizada por Leopoldo Rassier

William Mansque

