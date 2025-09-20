Desfile Farroupilha reúne milhares de pessoas na orla do Guaíba para celebrar cultura e tradição gaúchas

O tempo nublado e abafado não afugentou os gaúchos que foram em peso à Avenida Edvaldo Pereira Paiva na manhã deste sábado (20), em Porto Alegre, para acompanhar o Desfile Farroupilha 2025. As celebrações se iniciaram por volta das 8h e devem se prolongar até o início da tarde.

As atividades começaram com a revista da tropa, realizada pelo governador Eduardo Leite. Em seguida, deu-se início ao desfile cívico-militar, que contou com a participação de 1,3 mil integrantes da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do Instituto-Geral de Perícias e da Polícia Penal.

Para Leite, a data é simbólica e, a cada ano, conta com um componente especial do que o Rio Grande do Sul vive. O governador lembrou do ano passado, quando o 20 de Setembro representou a força e a resiliência gaúcha após a enchente.

— Num momento em que tanto se busca acentuar as diferenças entre as pessoas, o 20 de Setembro reforça essa nossa unidade, a identidade do povo gaúcho, tudo aquilo que nos faz peculiares, característicos, diferenciados em relação ao Brasil. Respeitados todos os Estados, a nossa cultura, a nossa tradição é o que nos une, e o 20 de Setembro é uma bela oportunidade de a gente poder reforçar esse laço dessa identidade como povo — pontuou Leite.

Após o desfile das forças policiais, foi realizada uma encenação temática. Logo após, ocorre o desfile tradicional, que, neste ano, conta com a presença de 22 entidades tradicionalistas e 477 cavalarianos de diferentes regiões do Estado.

Para Alessandro Gradaschi, presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), a destinação de em torno de R$ 22 milhões no último ano para entidades tradicionalistas qualificarem suas estruturas e promoverem eventos como invernadas de chula e declamações mostra uma integração nunca antes vista entre Executivo, Legislativo e o movimento.

— Eu acho que, com essa aproximação, nós saímos daquela bolha do movimento, o que é importante. Temos 1,7 mil entidades que trabalham desde janeiro e não mostrávamos para o público externo o trabalho feito. O MTG não vive de passado: nossa função é repassar essa cultura para os jovens — defendeu Gradaschi.