Semana Farroupilha

20 de Setembro
Notícia

Desfile Farroupilha reúne milhares de pessoas na orla do Guaíba para celebrar cultura e tradição gaúchas

Tempo nublado e abafado não afugentou o público na Avenida Edvaldo Pereira Paiva; desfile cívico-militar e encenação temática fazem parte da programação deste sábado

Isabella Sander

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS