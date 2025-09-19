Semana Farroupilha

Melodias do pago
Notícia

Decretando que Deus é gaúcho, "Querência Amada" é a 2ª colocada na votação A Música do Rio Grande

Composição que é a mais regravada de Teixeirinha ganhou popularidade na versão de Oswaldir & Carlos Magrão nos anos 1990

William Mansque

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS