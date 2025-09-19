Teixeirinha Filho (E) e Neto (D) destacam a importância de "Querência Amada" na obra de Teixeirinha. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A música que coloca espora em Deus. Que afirma: Ele é gaúcho. Uma canção que, duas décadas depois de seu lançamento, estourou.

Querência Amada é a 2ª colocada na votação A Música do Rio Grande, em que 74 especialistas consultados por Zero Hora escolheram as canções que mais representam os gaúchos.

A série de reportagens multimídia, que termina neste sábado (20), tem o objetivo de ajudar a preservar a memória dessas obras e de seus compositores, valorizando seus legados.

Em vídeo , Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto falam sobre Querência Amada

, Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto falam sobre Querência Amada Em vídeo, Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto interpretam Querência Amada na íntegra

"Deus é gaúcho"

Composta por Teixeirinha (1927-1985), Querência Amada é a segunda faixa do lado A do disco Aliança de Ouro, de 1975. Trata-se de um xote de exaltação ao Rio Grande do Sul.

A letra enfatiza a paisagem ("O céu azul do Rio Grande" e "Planície e serra"), personalidades políticas ("Berço de Flores da Cunha/ E de Borges de Medeiros/ Terra de Getúlio Vargas/ Presidente brasileiro"), as mulheres ("Da linda mulher gaúcha/ Beleza da minha terra"), os gaúchos ("Do povo vem o carinho/ Bondade nunca é demais") e até um pouco de autoafirmação ("Sou da geração mais nova/ Poeta bem macho e guapo/ Nas minhas veias escorre/ O sangue herói de farrapo"), além de criar uma imagem divina regionalista ("Deus é gaúcho").

Assista a vídeo sobre "Querência Amada":

Música fala a língua do povo

Victor Mateus Teixeira Filho, mais conhecido como Teixeirinha Filho, destaca que o pai era um artista que amava o Estado e se mostrava minucioso nas composições.

— A música tinha que chegar certinha, bem rimada. A poesia vinha do fundo do coração dele. Era um artista nato. Por isso, acho que todo o brilhantismo do pai está em Querência Amada — observa.

O cantor Teixeirinha Neto, filho de Teixeirinha Filho, acrescenta:

— É uma música que fala a língua do povo, algo em que meu avô era fluente. Ali está a linguagem do Rio Grande. Há na letra exatamente aquilo que orgulha o gaúcho.

Roupagem moderna

Apesar de ser a canção mais regravada de Teixeirinha e ter se tornado uma das músicas mais populares do regionalismo gaúcho, Querência Amada não foi uma música de trabalho (single) do disco Aliança de Ouro nem teve maior repercussão em 1975.

Porém, em meados dos anos 1990, quando Teixeirinha já havia partido (morreu em 4 de dezembro de 1985), a canção ganhou popularidade com a versão de Oswaldir & Carlos Magrão. Em especial, com sua levada country e introdução com guitarra.

A ex-dupla (hoje, cada um segue carreira solo) regravou Querência Amada pela primeira vez quando ainda vivia em São Paulo, e a faixa entrou no repertório do disco Velha Gaita (1993), pela gravadora Continental.

Os dois voltaram ao Rio Grande do Sul em 1995 e assinaram com a gravadora Acit. No disco lançado no ano seguinte, que leva o nome da dupla, incluíram uma nova versão de Querência Amada — por meio da qual a música foi amplamente difundida. Teixeirinha Filho destaca:

— Eles tiveram a felicidade de gravar a música com uma roupagem moderna. Colocaram aquela guitarra estilo Mississippi, que ficou bonita demais. Aquilo tocou as novas gerações, fazendo com que a música fosse cantada pelos artistas que vêm para cá.

Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto interpretam "Querência Amada":

Sensação de pertencimento

A canção também receberia um empurrãozinho do futebol: o zagueiro Adílson Batista, que jogava pelo Grêmio na época, chegou a cantá-la em programas esportivos. A faixa também embalou trilhas de reportagens do vitorioso Grêmio de Felipão, campeão brasileiro daquele ano. Só que a canção transcende o futebol. Teixeirinha Filho destaca:

— Querência Amada não é só para os gremistas, é também para os colorados. É para o pessoal do Juventude, para todos os clubes (risos).

Para o neto, a música traz uma sensação afetiva de pertencimento:

— Temos nossas qualidades e defeitos, mas acho que nossas qualidades são muito fortes. Querência Amada desperta esse orgulho de estar presente e amando este chão.

Letra de "Querência Amada"

(Teixeirinha)

Quem quiser saber quem sou

Olha para o céu azul

E grita junto comigo

Viva o Rio Grande do Sul

O lenço me identifica

Qual a minha procedência

Da província de São Pedro

Padroeiro da querência

Oh, meu Rio Grande

De encantos mil

Disposto a tudo pelo Brasil

Querência amada dos parreirais

Da uva vem o vinho

Do povo vem o carinho

Bondade nunca é demais

Berço de Flores da Cunha

E de Borges de Medeiros

Terra de Getúlio Vargas

Presidente brasileiro

Eu sou da mesma vertente

Que Deus saúde me mande

Que eu possa ver muitos anos

O céu azul do Rio Grande

Te quero tanto, torrão gaúcho

Morrer por ti me dou o luxo

Querência amada

Planície e serra

Dos braços que me puxa

Da linda mulher gaúcha

Beleza da minha terra

Meu coração é pequeno

Porque Deus me fez assim

O Rio Grande é bem maior

Mas cabe dentro de mim

Sou da geração mais nova

Poeta bem macho e guapo

Nas minhas veias escorre

O sangue herói de farrapo