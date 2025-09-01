Semana Farroupilha

Churrasco, música e amizade
Notícia

Começa o Acampamento Farroupilha em Porto Alegre: "Para cultuar as nossas tradições e unir as pessoas"

Com o tema "Ondas Curtas para uma História Longa – O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa", o evento ocorre até 21 de setembro 

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS