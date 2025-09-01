Começa o Acampamento Farroupilha em Porto Alegre: "Para cultuar as nossas tradições e unir as pessoas"

A 43ª edição do Acampamento Farroupilha começou nesta segunda-feira. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As pilchas já estão esfumaçadas e as músicas gaudérias ecoam em alto volume. Foi aberto, às 18h desta segunda-feira (1º), o 43º Acampamento Farroupilha. Com entrada gratuita, o evento se estende até 21 de setembro em uma área de 100 mil m² no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia.

Neste ano, são 235 piquetes instalados ao longo do parque e, durante as três semanas dedicadas à cultura tradicionalista, mais de 120 atrações se apresentarão no local. A programação inclui shows de música, dança e poesia, além de apresentações de CTGs, declamadores, trovadores e chuleadores.

O casal Ane Borges, 57 anos, cuidadora de idosos, e Silvano Viegas, 54, agente de segurança, já visitava, no início da tarde, a pequena cidade construída dentro do Harmonia, antes mesmo da abertura oficial.

— Não aguentamos de ansiedade (risos) — brinca Ane. — Aproveitamos que hoje o tempo estava excelente, porque sempre chove. Achei bem interessante, o Harmonia está mudando, o espaço do acampamento está maior. Adorei.

Frequentadora assídua do acampamento, Ane Borges afirma que visitar o local é sempre prazeroso. Desta vez, a experiência tinha um significado especial: era a primeira vez de Silvano no Harmonia, dentro dos festejos farroupilhas.

— É muito bom. Aproveitamos e bebemos uma cervejinha em um dos piquetes. Já fizemos amizade. É excelente, gostei muito — completa Silvano.

No piquete Querência dos Teatinos, Cleonice Matte, 42, auxiliar administrativa, coordenava a churrasqueira. Pilchada da cabeça aos pés, a moradora de Gravataí conta que desde criança já frequentava, ao lado do pai, espaços que celebram a cultura tradicionalista e, hoje, sempre que pode, faz questão de assar a carne.

— Fazer churrasco é uma paixão que eu tenho. Poder estar no Acampamento Farroupilha é o ápice, uma emoção que não tem como explicar. A gente espera o ano inteiro para poder estar aqui — destaca Cleonice, que organiza suas obrigações pessoais para se dedicar ao máximo ao Harmonia.

Para Edison Cuti Fontoura, 61, microempreendedor, patrão do piquete Flor e Truco, que já assava quatro grandes costelas em duas churrasqueiras, celebra os 25 anos de presença no Acampamento Farroupilha com a mesma empolgação do seu primeiro evento:

— Me criei em Quaraí, na lida do campo. Sempre gostei. Então, a criação de um piquete é para cultuar as nossas tradições e unir as pessoas. Aqui, tem churrasco todos os dias. Crise econômica? Só do lado de fora (risos).

Expectativa alta

A secretária de Cultura de Porto Alegre, Liliana Cardoso, passou boa parte da segunda-feira envolvida nos preparativos para a abertura do Acampamento Farroupilha. Ela chegou ao Harmonia ainda cedo para acompanhar de perto os últimos detalhes e projeta um evento ainda maior do que o de 2024:

— A expectativa é de um grande público, de mais de 2 milhões de visitantes que passarão por aqui.

O crescimento no número de piquetes é visível: são 48 a mais do que no último Acampamento Farroupilha, que veio na esteira da enchente que castigou o Estado em 2024. A celebração, neste ano, tem como tema Ondas Curtas para uma História Longa – O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa.

— É mais do que merecido o destaque para o centenário desse grande declamador, que abriu picada do regionalismo e que, junto ao Grande Rodeio Coringa, o primeiro programa de auditório regionalista, lançou tantos artistas que hoje são sucesso. Darcy Fagundes foi pioneiro em tudo o que se propôs a fazer — detalha a secretária.

Além disso, Liliana enfatiza a importância da escolha do tradicionalista Rene Barbachan como patrono da 43ª edição do Acampamento Farroupilha:

— O Rene Barbachan é a própria história dos 43 anos do Acampamento Farroupilha. Ele e a sua família foram alguns dos primeiros a acampar aqui no Parque da Harmonia, quando ainda não era constituída a festa. Eram famílias da zona rural que vinham aqui nos finais de semana com seus filhos e faziam uma roda de mate, de verso, um churrasco. Então, Rene foi pioneiro, juntamente com seus pais.

Estrutura

Dois palcos montados no Harmonia receberão diversas atrações musicais. Entre os nomes confirmados estão Tchê Barbaridade, Tchê Guri, Shana Müller, Pirisca Grecco, Nenito Sarturi e Jairo Lambari Fernandes. Os shows ocorrerão nos espaços Jayme Caetano Braun, com estrutura 360º, e Nico Fagundes.

— A estrutura que montamos dá acessibilidade. Existe um saudosismo do barro, mas para quando a gente caminha. E o cadeirante? Ele tem que se sentir incluído nesse espaço. Então, hoje, damos essa oportunidade. A organização e os piquetes se qualificaram para receber turistas — detalha Liliana Cardoso, reforçando a importância das áreas com piso de concreto.

Também integram a programação a tradicional Missa Crioula e o espetáculo Romance da Tafona, nos dias 5 e 6. No total, serão mais de 50 operações comerciais, Feira de Artesanato, Feira da Agricultura Familiar e ciranda escolar com mais de 15 mil crianças. Ainda está prevista mostra competitiva de interpretação musical para crianças e adolescentes.

Outro destaque é o retorno do projeto Turismo Farroupilha de Galpão, ausente desde 2017. A iniciativa proporciona caminhadas guiadas, palestras, oficinas e ações voltadas a alunos de escolas públicas, promovendo imersão na cultura e no tradicionalismo gaúcho.

A abertura oficial do Acampamento Farroupilha ocorre em 7 de setembro, com a chegada e o acendimento da Chama Crioula, que ficará guarnecida até o encerramento.

A programação completa do evento, incluindo os horários dos shows, pode ser conferida aqui.