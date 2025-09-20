Semana Farroupilha

Orgulho gaúcho
Chuva não afasta público do Acampamento Farroupilha de Porto Alegre no 20 de Setembro

Visitantes dividiram espaço entre as vias em busca de shows, alimentos, itens da cultura gaúcha e atividades culturais no Dia do Gaúcho

Anderson Aires

