Chama Crioula marca abertura do Acampamento Farroupilha em Sapiranga

Sapiranga deu início, no último sábado (6), à sua 17ª edição do Acampamento Farroupilha, no Parque Municipal. O local recebeu autoridades e o público para o evento, que conta com 88 piquetes instalados e segue até 21 de setembro.

A abertura oficial contou com quase 70 cavalarianos que levaram a Chama Crioula até a área central do acampamento. Lá, a centelha foi compartilhada com os piquetes em um momento cheio de simbolismo e emoção, como define a prefeita Carina Nath:

— Ele (Acampamento Farroupilha de Sapiranga) só é grandioso porque é construído por vocês: cada prenda, peão, CTG, piquete e família que traz consigo sua tradição, sua história e seu amor pelo nosso Rio Grande.

Os anfitriões do Acampamento são os quatro CTGs da cidade. Para o coordenador da 30ª Região Tradicionalista, Carlos Moser, é nos CTGs que a cultura gaúcha permanece viva durante todo o ano.

— É nos espaços como este, o Acampamento de Sapiranga, que vemos quem não vivencia sempre um CTG também se aproximar do tradicionalismo, essa é a integração que precisamos — ressalta.

Após os pronunciamentos, uma bênção foi realizada e também uma homenagem à patrona dos festejos em Sapiranga, Nelci Fülber.