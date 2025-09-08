Chama Crioula marca abertura do Acampamento Farroupilha em Sapiranga

Sapiranga deu início, no último sábado (6), à sua 17ª edição do Acampamento Farroupilha, no Parque Municipal. O local recebeu autoridades e o público para o evento, que conta com 88 piquetes instalados e segue até 21 de setembro.
A abertura oficial contou com quase 70 cavalarianos que levaram a Chama Crioula até a área central do acampamento. Lá, a centelha foi compartilhada com os piquetes em um momento cheio de simbolismo e emoção, como define a prefeita Carina Nath:
— Ele (Acampamento Farroupilha de Sapiranga) só é grandioso porque é construído por vocês: cada prenda, peão, CTG, piquete e família que traz consigo sua tradição, sua história e seu amor pelo nosso Rio Grande.
Os anfitriões do Acampamento são os quatro CTGs da cidade. Para o coordenador da 30ª Região Tradicionalista, Carlos Moser, é nos CTGs que a cultura gaúcha permanece viva durante todo o ano.
— É nos espaços como este, o Acampamento de Sapiranga, que vemos quem não vivencia sempre um CTG também se aproximar do tradicionalismo, essa é a integração que precisamos — ressalta.
Após os pronunciamentos, uma bênção foi realizada e também uma homenagem à patrona dos festejos em Sapiranga, Nelci Fülber.
A cerimônia ocorreu no primeiro dia da programação oficial, mas o palco já estava animado desde o meio-dia, com a abertura de Dorival Romera e Grupo Criado Xucro. As atrações seguiram durante a tarde, e a noite encerrou com o show do grupo Tchê Guri.