Chama Crioula é acesa no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre e marca abertura oficial do evento

O domingo (7) de sol e calor marcou a abertura oficial do Acampamento Farroupilha deste ano em Porto Alegre. A cerimônia no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia, reuniu autoridades do município, do Estado e tradicionalistas para celebrar a Chama Crioula.
Por volta do meio-dia, quando já fazia 21ºC, ao ouvir que a chegada do fogo se aproximava, o público passou a se juntar às grades que protegiam a região do palco do restante do parque. Os cavalarianos, que traziam o símbolo, entraram pela Avenida Edvaldo Pereira Paiva e se dirigiram ao palco Jayme Caetano Braun. Em frente à estrutura, foi feito o acendimento.
Como destaca a secretária de Cultura de Porto Alegre, Liliana Cardoso, a chama é o "princípio basilar do movimento tradicionalista gaúcho".
— Ano a ano, nós temos a responsabilidade, a obrigatoriedade de respeitar e executar o nosso maior símbolo que conduz tudo isso que fazemos pelo Rio Grande. Tudo inicia pelo marco fundamental que é a Chama Crioula. E aí depois vêm os nossos símbolos, o nosso cavalo, a nossa bandeira, o nosso hino. Mas a Chama Crioula, ao movimento tradicionalista gaúcho na sua formação, é a luz que nos conduz pela identidade, patrimônio e memória — reforça.
Público emocionado
A aposentada Margarida Rechinbach, 61 anos, chegou um pouco atrasada, mas não deixou de acompanhar a cerimônia. Para ela, a tradição da Chama Crioula é algo que "não pode nunca acabar".
Natural do Paraná, Margarida contou que mora em Porto Alegre há quatro anos. Apesar disso, o sangue gaúcho circula nas veias: o pai era gaúcho e "usava bombacha até morrer".
— Eu gosto bastante (da tradição), tanto é que estou vestida de chapéu, de bota — afirmou, mostrando a roupa.
Ao fundo, enquanto a aposentada conversava com a reportagem, o coral que estava no palco cantava Céu, Sol, Sul, Terra e Cor.
De olho no palco, estava o advogado e produtor rural Cristiano Antunes Rech, 39 anos. Questionado sobre a importância da solenidade, ele lembrou a história da Chama Crioula e destacou:
— É algo que mantém aceso o fogo da nossa tradição. E agora eu estava vendo uma menininha aqui de uns quatro ou cinco anos com a bandeirinha do Rio Grande correndo, chega a ser emocionante.
Carla Deboni, diretora da GAM3 Parks, concessionária responsável por administrar o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, tem a expectativa de que a edição deste ano supere dois milhões de visitantes. E o fim de semana de clima agradável já está contribuindo para a meta.
Ainda durante a cerimônia, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, foi uma das autoridades a se pronunciar.
— Penso que esse momento da Semana Farroupilha é muito oportuno para reafirmarmos os nossos valores, mas também construirmos uma pátria mais justa, um Rio Grande mais justo e, especialmente, dar oportunidade aos que mais precisam — afirmou.
A Chama e a Portela
A escola de samba carioca Portela irá celebrar a negritude gaúcha no enredo de 2026. Durante a solenidade da Chama Crioula, a escola foi homenageada, com a entrega das bandeiras de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul a seus representantes, que subiram ao palco. Um deles foi Júnior Schall, um dos diretores de Carnaval da Portela.
À reportagem, ele falou sobre a importância do encontro de tradições "tão ancestrais e tão significativas".
— Quando conseguimos estar hoje em um local em que você já trabalha a tradição gaúcha há tantos anos e, nesse local, você consegue vir também para fazer a inserção dessa voz, uma voz que precisa dessa potência que nós possuímos, ancestrais em suas atividades, ficamos muito felizes porque vemos que conseguimos uma harmonia, um enlace, um abraço, um acolhimento, como foi. E a Chama une todas essas ações na sua representatividade. Então, para nós é muito bom, como ouvimos ali, a cultura do Rio Grande precisa ser valorizada. Entendo que nós ajudamos a cultura a ser multiplicada. A Portela tem essa missão — acrescentou.
A secretária de Cultura de Porto Alegre, Liliana Cardoso, complementa que é o "Rio Grande em um só laço":
— Porque muitos CTGs, em tantos carnavais do nosso Estado, participam das escolas como comissão de frente, como diretores, então há, sim, essa mescla e há muito tempo. Nós reverenciamos esta homenagem.
Confira a programação desta semana
Com o tema Ondas Curtas para uma História Longa – O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa, o Acampamento Farroupilha segue até 21 de setembro. O evento ocorre todos os dias, das 9h à meia-noite, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia. A entrada é gratuita.
Domingo | 7 de setembro
Palco Jayme Caetano Braun
- 18h: Tomaz Machado
- 19h50min: Zizi Machado
- 21h50min: Analise Severo
Palco Nico Fagundes
- 17h: Kauanny Klein
Segunda-feira | 8 de setembro
Palco Jayme Caetano Braun
- 09h às 11h e 14h às 16h: Ciranda Escolar
- 16h30min: Jean Kirchoff
- 18h: João Luiz Côrrea
- 19h50min: Cesar Oliveira e Rogério Melo
- 21h50min: Marcelo e Machado do Tchê
Palco Nico Fagundes
- 15h: Chula - Daniel Magnus e Valentin Magnus
- 16h: Douglas dos Anjos e Mateus Souza
Terça-feira | 9 de setembro
Palco Jayme Caetano Braun
- 09h às 11h e 14h às 16h: Ciranda Escolar
- 18h: Cristiano Quevedo
- 19h50min: Marco Aurélio Repentista
- 21h50min: Bailanta Farroupilha
Palco Nico Fagundes
- 15h: Chula - Adrian Latroni e Arthur Latroni
- 16h: Fernando Gracciola e Paulinho Cardoso
- 17h: Raul Quiroga
Quarta-feira | 10 de setembro
Palco Jayme Caetano Braun
- 09h às 11h e 14h às 16h: Ciranda Escolar
- 16h30min: Pedro Ernesto Denardin
- 18h: Érlon Péricles
- 19h50min: Marinêz Siqueira
- 21h50min: Tchê Barbaridade
Palco Nico Fagundes
- 15h: CTG - Fazendinha Farroupilha
- 15h30min: Chula - Escola de Chula Felipe Pimentel CTG Gildo de Freitas
- 16h: André Gonçalves e Grupo
- 17h15min: Declamação - Romeu Weber
- 18h: Festival de Declamação Apparício Silva Rillo
Quinta-feira | 11 de setembro
Palco Jayme Caetano Braun
- 09h às 11h e 14h às 16h: Ciranda Escolar
- 18h: Projeto Taureando
- 19h50min: Joca Martins
- 21h50min: Sandro Coelho
Palco Nico Fagundes
- 15h: Chula - Piquete Amigos da Chula GAG Piazitos do Sul - Canoas
- 16h: Anderson Mireski
- 17h: Grupo Renascença
Sexta-feira | 12 de setembro
Palco Jayme Caetano Braun
- 09h às 11h e 14h às 16h: Ciranda Escolar
- 18h: Cleverson Oliveira
- 19h50min: Tchê Guri
- 21h50min: Daniel Hack e os Gaúchos Lá de Fora
Palco Nico Fagundes
- 14h: CTG
- 15h: Chula - Jean Marques e Thiago Volff
- 16h: Matheus Alves
- 17h: André Teixeira
Sábado | 13 de setembro
Palco Jayme Caetano Braun
- 10h: Equalização Festival Por do Sol
- 14h: Festival Por do Sol 2ª Edição
- 16h: Jader Leal
- 18h: Alexandro Brites
- 19h50min: Juliano Moreno
- 21h50min: Alma Gaudéria
Palco Nico Fagundes
- 14h: CTG Tiarayú
- 14h30min: Declamação - Pedro Júnior da Fontoura
- 14h50min: Piquete
- 15h20min: Trova - Tetê Carvalho x Clódis Rocha
- 16h: Alci Vieira Jr. - Gaiteiros do Rio Grande
Domingo | 14 de setembro
Palco Jayme Caetano Braun
- 10h: Missa
- 16h30min: Sina Fandangueira
- 18h: Paola Matos
- 19h50min: Carlos Freitas e Sus Hermanos
- 21h50min: Grupo Batendo na Marca
Palco Nico Fagundes
- 14h: CTG Gurizada Campeira
- 14h50min: Declamação - Paula Daniele Stringhi
- 15h10min: Trova - Vitor Hugo x Rangel Lacerda
- 16h: Claiton Scouto
- 17h: Marco Lima
A programação completa está disponível no site do Acampamento Farroupilha: acampamentofarroupilhapoa.com.br.