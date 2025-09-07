Chama Crioula é acesa no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre e marca abertura oficial do evento

O domingo (7) de sol e calor marcou a abertura oficial do Acampamento Farroupilha deste ano em Porto Alegre. A cerimônia no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia, reuniu autoridades do município, do Estado e tradicionalistas para celebrar a Chama Crioula.

Por volta do meio-dia, quando já fazia 21ºC, ao ouvir que a chegada do fogo se aproximava, o público passou a se juntar às grades que protegiam a região do palco do restante do parque. Os cavalarianos, que traziam o símbolo, entraram pela Avenida Edvaldo Pereira Paiva e se dirigiram ao palco Jayme Caetano Braun. Em frente à estrutura, foi feito o acendimento.

Como destaca a secretária de Cultura de Porto Alegre, Liliana Cardoso, a chama é o "princípio basilar do movimento tradicionalista gaúcho".

— Ano a ano, nós temos a responsabilidade, a obrigatoriedade de respeitar e executar o nosso maior símbolo que conduz tudo isso que fazemos pelo Rio Grande. Tudo inicia pelo marco fundamental que é a Chama Crioula. E aí depois vêm os nossos símbolos, o nosso cavalo, a nossa bandeira, o nosso hino. Mas a Chama Crioula, ao movimento tradicionalista gaúcho na sua formação, é a luz que nos conduz pela identidade, patrimônio e memória — reforça.

Público emocionado

A aposentada Margarida Rechinbach, 61 anos, chegou um pouco atrasada, mas não deixou de acompanhar a cerimônia. Para ela, a tradição da Chama Crioula é algo que "não pode nunca acabar".

Natural do Paraná, Margarida contou que mora em Porto Alegre há quatro anos. Apesar disso, o sangue gaúcho circula nas veias: o pai era gaúcho e "usava bombacha até morrer".

— Eu gosto bastante (da tradição), tanto é que estou vestida de chapéu, de bota — afirmou, mostrando a roupa.

Ao fundo, enquanto a aposentada conversava com a reportagem, o coral que estava no palco cantava Céu, Sol, Sul, Terra e Cor.

De olho no palco, estava o advogado e produtor rural Cristiano Antunes Rech, 39 anos. Questionado sobre a importância da solenidade, ele lembrou a história da Chama Crioula e destacou:

— É algo que mantém aceso o fogo da nossa tradição. E agora eu estava vendo uma menininha aqui de uns quatro ou cinco anos com a bandeirinha do Rio Grande correndo, chega a ser emocionante.

Carla Deboni, diretora da GAM3 Parks, concessionária responsável por administrar o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, tem a expectativa de que a edição deste ano supere dois milhões de visitantes. E o fim de semana de clima agradável já está contribuindo para a meta.

Ainda durante a cerimônia, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, foi uma das autoridades a se pronunciar.

— Penso que esse momento da Semana Farroupilha é muito oportuno para reafirmarmos os nossos valores, mas também construirmos uma pátria mais justa, um Rio Grande mais justo e, especialmente, dar oportunidade aos que mais precisam — afirmou.

A Chama e a Portela

Bandeiras de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul foram entregues a representantes da escola de samba. Isadora Garcia / Agencia RBS

A escola de samba carioca Portela irá celebrar a negritude gaúcha no enredo de 2026. Durante a solenidade da Chama Crioula, a escola foi homenageada, com a entrega das bandeiras de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul a seus representantes, que subiram ao palco. Um deles foi Júnior Schall, um dos diretores de Carnaval da Portela.

À reportagem, ele falou sobre a importância do encontro de tradições "tão ancestrais e tão significativas".

— Quando conseguimos estar hoje em um local em que você já trabalha a tradição gaúcha há tantos anos e, nesse local, você consegue vir também para fazer a inserção dessa voz, uma voz que precisa dessa potência que nós possuímos, ancestrais em suas atividades, ficamos muito felizes porque vemos que conseguimos uma harmonia, um enlace, um abraço, um acolhimento, como foi. E a Chama une todas essas ações na sua representatividade. Então, para nós é muito bom, como ouvimos ali, a cultura do Rio Grande precisa ser valorizada. Entendo que nós ajudamos a cultura a ser multiplicada. A Portela tem essa missão — acrescentou.

A secretária de Cultura de Porto Alegre, Liliana Cardoso, complementa que é o "Rio Grande em um só laço":

— Porque muitos CTGs, em tantos carnavais do nosso Estado, participam das escolas como comissão de frente, como diretores, então há, sim, essa mescla e há muito tempo. Nós reverenciamos esta homenagem.

Confira a programação desta semana

Com o tema Ondas Curtas para uma História Longa – O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa, o Acampamento Farroupilha segue até 21 de setembro. O evento ocorre todos os dias, das 9h à meia-noite, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia. A entrada é gratuita.

Domingo | 7 de setembro

Palco Jayme Caetano Braun

18h: Tomaz Machado

19h50min: Zizi Machado

21h50min: Analise Severo

Palco Nico Fagundes

17h: Kauanny Klein

Segunda-feira | 8 de setembro

Palco Jayme Caetano Braun

09h às 11h e 14h às 16h: Ciranda Escolar

16h30min: Jean Kirchoff

18h: João Luiz Côrrea

19h50min: Cesar Oliveira e Rogério Melo

21h50min: Marcelo e Machado do Tchê

Palco Nico Fagundes

15h: Chula - Daniel Magnus e Valentin Magnus

16h: Douglas dos Anjos e Mateus Souza

Terça-feira | 9 de setembro

Palco Jayme Caetano Braun

09h às 11h e 14h às 16h: Ciranda Escolar

18h: Cristiano Quevedo

19h50min: Marco Aurélio Repentista

21h50min: Bailanta Farroupilha

Palco Nico Fagundes

15h: Chula - Adrian Latroni e Arthur Latroni

16h: Fernando Gracciola e Paulinho Cardoso

17h: Raul Quiroga

Quarta-feira | 10 de setembro

Palco Jayme Caetano Braun

09h às 11h e 14h às 16h: Ciranda Escolar

16h30min: Pedro Ernesto Denardin

18h: Érlon Péricles

19h50min: Marinêz Siqueira

21h50min: Tchê Barbaridade

Palco Nico Fagundes

15h: CTG - Fazendinha Farroupilha

15h30min: Chula - Escola de Chula Felipe Pimentel CTG Gildo de Freitas

16h: André Gonçalves e Grupo

17h15min: Declamação - Romeu Weber

18h: Festival de Declamação Apparício Silva Rillo

Quinta-feira | 11 de setembro

Palco Jayme Caetano Braun

09h às 11h e 14h às 16h: Ciranda Escolar

18h: Projeto Taureando

19h50min: Joca Martins

21h50min: Sandro Coelho

Palco Nico Fagundes

15h: Chula - Piquete Amigos da Chula GAG Piazitos do Sul - Canoas

16h: Anderson Mireski

17h: Grupo Renascença

Sexta-feira | 12 de setembro

Palco Jayme Caetano Braun

09h às 11h e 14h às 16h: Ciranda Escolar

18h: Cleverson Oliveira

19h50min: Tchê Guri

21h50min: Daniel Hack e os Gaúchos Lá de Fora

Palco Nico Fagundes

14h: CTG

15h: Chula - Jean Marques e Thiago Volff

16h: Matheus Alves

17h: André Teixeira

Sábado | 13 de setembro

Palco Jayme Caetano Braun

10h: Equalização Festival Por do Sol

14h: Festival Por do Sol 2ª Edição

16h: Jader Leal

18h: Alexandro Brites

19h50min: Juliano Moreno

21h50min: Alma Gaudéria

Palco Nico Fagundes

14h: CTG Tiarayú

14h30min: Declamação - Pedro Júnior da Fontoura

14h50min: Piquete

15h20min: Trova - Tetê Carvalho x Clódis Rocha

16h: Alci Vieira Jr. - Gaiteiros do Rio Grande

Domingo | 14 de setembro

Palco Jayme Caetano Braun

10h: Missa

16h30min: Sina Fandangueira

18h: Paola Matos

19h50min: Carlos Freitas e Sus Hermanos

21h50min: Grupo Batendo na Marca

Palco Nico Fagundes

14h: CTG Gurizada Campeira

14h50min: Declamação - Paula Daniele Stringhi

15h10min: Trova - Vitor Hugo x Rangel Lacerda

16h: Claiton Scouto

17h: Marco Lima