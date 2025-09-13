Semana Farroupilha

Melodias do pago
Celebrando o gaúcho e sua terra, "Hino ao Rio Grande" é a 8ª colocada na votação A Música do Rio Grande

Composição de Simão Goldman tornou-se uma das mais reconhecidas do cancioneiro regional e foi regravada por diferentes artistas

William Mansque

