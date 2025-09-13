Celebrando o gaúcho e sua terra, "Hino ao Rio Grande" é a 8ª colocada na votação A Música do Rio Grande

César Oliveira & Rogério Melo regravaram "Hino ao Rio Grande" pela primeira vez para o disco "Cancioneiro do Rio Grande do Sul" (2017). Mateus Bruxel / Agencia RBS

A canção que o símbolo maior do gauchismo, Paixão Côrtes, sempre escolhia para interpretar. O título é autoexplicativo: uma exaltação ao Estado — especialmente sua geografia. Uma composição que conclui que, por maior que seja o Rio Grande, caberá sempre dentro do peito.

Hino ao Rio Grande é a 8ª colocada na votação A Música do Rio Grande, em que 74 especialistas consultados por Zero Hora escolheram as canções que mais representam os gaúchos.

A série de reportagens multimídia está sendo publicada diariamente, até o dia 20 de setembro, com o objetivo de ajudar a preservar a memória dessas obras e de seus compositores, valorizando seus legados.

Interpretações de Paixão Côrtes foram marcantes

Hino ao Rio Grande é uma composição de Simão Goldman (1947-1981), renomado arquiteto porto-alegrense que também foi autor de canções como Manifesto de um Piá, Gauchinha, Minuano e Chimarrão, entre outras.

A toada ganhou projeção graças ao cantor, compositor e folclorista Paixão Côrtes, que a gravou em seu disco homônimo lançado em 1970. Carlos Paixão, filho do artista, relata:

— Essa era a canção preferencial que meu pai elegia quando precisava realizar alguma participação musical em algum evento. Por esse motivo, essa toada ficou associada pelo público a ele. Porém, o pai tinha o cuidado de sempre destacar o autor quando tinha a fala.

Emoção e amor pela terra

Ao longo das décadas, Hino ao Rio Grande foi regravada por diferentes nomes da música regional gaúcha, como Conjunto Farroupilha, José Cláudio Machado, Renato Borghetti, Os Fagundes e César Oliveira & Rogério Melo.

Aliás, a dupla considera a toada como uma das músicas mais importantes do cancioneiro gaúcho. Rogério tem uma lembrança afetiva da canção:

— Cantei Hino ao Rio Grande em um Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart) para o CTG Caiboaté, de São Gabriel. O ginásio em Santa Cruz do Sul veio abaixo. Foi uma emoção geral. Quando nós a regravamos, o sentimento foi o mesmo. A emoção e o amor pela nossa terra acabam aflorando bem mais forte.

Hino popular do RS

A dupla regravou a canção pela primeira vez para o disco Cancioneiro do Rio Grande do Sul, de 2017. Conforme César, os dois procuraram preservar a linha de arranjo original, mas trazendo também a própria identidade.

— Se você cantar Hino ao Rio Grande à capela, a música encanta do mesmo jeito. Ela é perfeita — frisa César. — Ao chegar ao refrão, a gente canta com o coração. Graças a Deus, a gente sente ela. Pela beleza da composição, se tornou um hino popular no nosso Estado.

Rogério corrobora. Para ele, a composição de Goldman apresenta um casamento perfeito de letra e melodia:

— Quando a gente canta essa música, ela aflora o amor pela nossa terra, pelos nossos usos e costumes, pela valorização da mulher gaúcha e da cultura como um todo.

César Oliveira & Rogério Melo interpretam "Hino ao Rio Grande":

Letra de "Hino ao Rio Grande"

(Simão Goldman)

Rio Grande do Sul

O gaúcho quer cantar

A querência, o céu azul

Os verdes pampas e o mar

E as mulheres, que são belas

Nas calmas noites dos rincões

O céu bordado de estrelas

Manto de heróis e tradições