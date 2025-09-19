Cavalo Caramelo participará do desfile de 20 de Setembro em Alegrete

Caramelo vive na Fazenda-Escola da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O cavalo Caramelo será a atração do desfile de 20 de Setembro, em Alegrete, na Fronteira Oeste. O animal não será montado durante o trajeto e terá lugar de destaque na abertura do evento na Praça Getúlio Vargas.

Atualmente, o símbolo da resiliência gaúcha durante a pior tragédia climática do Rio Grande do Sul vive na Fazenda-Escola da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, na Região Metropolitana.

No ano passado, Caramelo participou da solenidade de acendimento da Chama Crioula, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre.