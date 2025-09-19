Cavalo Caramelo participará do desfile de 20 de Setembro em Alegrete

O cavalo Caramelo será a atração do desfile de 20 de Setembro, em Alegrete, na Fronteira Oeste. O animal não será montado durante o trajeto e terá lugar de destaque na abertura do evento na Praça Getúlio Vargas.
Atualmente, o símbolo da resiliência gaúcha durante a pior tragédia climática do Rio Grande do Sul vive na Fazenda-Escola da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas, na Região Metropolitana.
No ano passado, Caramelo participou da solenidade de acendimento da Chama Crioula, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre.
Ele também esteve no Desfile dos Grandes Campeões da Expointer em 2024, evento que celebra os melhores animais de diversas raças no Estado.