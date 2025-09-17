Semana Farroupilha

Melodias do pago
Notícia

Cartão-postal do RS em forma de canção, "Eu Sou do Sul" é a 4ª colocada na votação A Música do Rio Grande

Composição de Elton Saldanha apresentada na Califórnia da Canção de 1992 foi um clássico imediato e ganhou versões em vários ritmos

William Mansque

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS

Últimas de Semana Farroupilha

PORTO ALEGRE, RS, BRASIL, 26-08-2025: Elton Saldanha participa do projeto de GZH "A Música do Rio Grande" e canta Eu Sou do Sul na casa dele, na zona sul de Porto Alegre. Foto: Mateus Bruxel/Agência RBSIndexador: MATEUS BRUXEL<!-- NICAID(16115107) -->
Melodias do pago

Cartão-postal do RS em forma de canção, "Eu Sou do Sul" é a 4ª colocada na votação A Música do Rio Grande

William Mansque
CANOAS, RS, BRASIL, 15-08-2025: O músico Dante Ramon Ledesma participa do projeto de GZH "A Música do Rio Grande" e canta Guri, em casa, no bairro Rio Branco, em Canoas. A residência do artista foi atingida pela enchente em maio de 2024 e a família perdeu muitos pertences, entre eles, discos de ouro que decoravam a sala. Foto: Mateus Bruxel/Agência RBSIndexador: MATEUS BRUXEL<!-- NICAID(16109618) -->
Melodias do pago

Narrada pelos olhos de garoto que sonha em seguir a tradição, "Guri" é a 5ª colocada na votação A Música do Rio Grande

William Mansque
Gujo Teixeira e Luiz Marenco<!-- NICAID(16121829) -->
Melodias do pago

Cantando a força do gaúcho frente às adversidades, "Batendo Água" é a 6ª colocada na votação A Música do Rio Grande

William Mansque
PORTO ALEGRE, RS, BRASIL, 14-09-2025: Domingo de sol e calor atrai milhares de pessoas ao Acampamento Farroupilha no parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Foto: Jonathan Heckler/Agência RBS<!-- NICAID(16123931) -->
No Parque Maurício Sirotsky Sobrinho

"Honrar as nossas tradições": multidão pilchada prestigia piquetes e atrações do Acampamento Farroupilha

Isadora Terra
PORTO ALEGRE, RS, BRASIL, 13-08-2025: O cantor Daniel Torres participa do projeto de GZH "A Música do Rio Grande", no Rancho Tabacaray, no bairro Vila Nova. O artista interpreta a canção "Negrinho do Pastoreio". Foto: Mateus Bruxel/Agência RBSIndexador: MATEUS BRUXEL<!-- NICAID(16101802) -->
Melodias do pago

Hino de saudade e amor à querência, "Negrinho do Pastoreio" é a 7ª colocada na votação A Música do Rio Grande

William Mansque
Exibir Mais