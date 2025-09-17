Elton Saldanha compôs "Eu Sou do Sul" a partir da sugestão de amigos: "Por que não fazes uma música sobre o Rio Grande"? Mateus Bruxel / Agencia RBS

Um cartão-postal do Rio Grande do Sul. Ou uma carta de orgulho e amor ao Estado. Um refrão que a maioria do povo gaúcho sabe de cor. Uma música que se confunde com seu autor.

Eu Sou do Sul é a 4ª colocada na votação A Música do Rio Grande, em que 74 especialistas consultados por Zero Hora escolheram as canções que mais representam os gaúchos.

A série de reportagens multimídia está sendo publicada diariamente, até o dia 20 de setembro, com o objetivo de ajudar a preservar a memória dessas obras e de seus compositores, valorizando seus legados.

Mais de 30 versões gravadas

A canção foi composta por Elton Saldanha, tendo sido apresentada pela primeira vez na 22ª Califórnia da Canção Nativa, em 1992, em Uruguaiana.

Posteriormente, a música integrou o disco do festival. O cantor a regravou para o disco Cavaleiros da Paz, de 1994.

Ao longo de mais de 30 anos, Eu Sou do Sul foi reinterpretada em incontáveis gêneros, do samba ao sertanejo, do bailão ao rock. Elton estima que haja mais de 30 versões da canção por nomes como Rainha Musical com Corpo e Alma, Rock de Galpão, Os Serranos e Garotos de Ouro, entre outros. Até a Geral do Grêmio cantou a música durante um período.

Letra escrita em menos de 15 minutos

Elton lembra que a música surgiu da provocação de dois amigos numa manhã de domingo: "Saldanha, por que tu não fazes uma música sobre o Rio Grande?". O compositor topou o desafio, escrevendo pequenas frases que identificavam e localizavam o gaúcho dentro do Estado e da cultura.

— É como se fosse um cartão-postal que eu mandasse para alguém, dizendo: "Este é o Rio Grande do Sul" — descreve o compositor. — É muito fácil de cantar. É simples: tem dois, três acordes. Tudo isso ajudou. E tem a simpatia da pessoa dizer: "Eu sou do Sul".

O autor calcula ter escrito a letra em menos de 15 minutos. Mostrou aos amigos, que aprovaram, e a inscreveu na Califórnia.

— No festival, Eu Sou do Sul se consagrou como canção popular e já ficou na boca do povo. Cheguei a Porto Alegre e já pediam a música — recorda.

Canção obrigatória nos shows

Eu Sou do Sul foi crescendo ano a ano. Elton acredita que não teria a mesma carreira sem essa música. Ao lado de Castelhana, é obrigatória em todos os seus shows.

Ao mesmo tempo, sua trajetória passou a se entrelaçar e a se confundir com a música. Elton relata que, em mais de uma ocasião, as pessoas o abordaram sem lembrar seu nome, identificando-o pela canção.

— Eu paro na esquina e o pessoal fala: "Olha o Eu Sou do Sul aí". Ou as pessoas vêm me dizer que também são do Sul — relata. — Todo mundo sonha em ter uma música como identificação. A procura que a gente faz é que o público te olhe e lembre que tu és o autor ou cantor de determinada canção. Tive a sorte de ter Eu Sou do Sul.

Letra de "Eu Sou do Sul"

(Elton Saldanha)

Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul

A minha terra tem um céu azul

É só olhar e ver

Nascido entre a poesia e o arado

A gente lida com o gado e cuida da plantação

A minha gente que veio da guerra

Cuida desta terra como quem cuida do coração

Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul

A minha terra tem um céu azul

É só olhar e ver

Você, que não conhece o meu estado,

Está convidado a ser feliz neste lugar

A Serra te dá o vinho, o Litoral te dá o carinho

O Guaíba te dá um pôr de sol lá na Capital

Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul

A minha terra tem um céu azul

É só olhar e ver

Na fronteira, los hermanos é prenda, cavalo e canha

Viver lá na Campanha é bom demais

Que um santo missioneiro te acompanhe, companheiro

Se puder, vem lavar a alma no Rio Uruguai