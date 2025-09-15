Semana Farroupilha

Melodias do pago
Notícia

Cantando a força do gaúcho frente às adversidades, "Batendo Água" é a 6ª colocada na votação A Música do Rio Grande

Canção de Gujo Teixeira e Luiz Marenco composta em 1997 conquistou o público com o passar do tempo e se consagrou como clássica

William Mansque

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS