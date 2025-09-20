Bandeira do RS é hasteada no Cristo Protetor de Encantado em homenagem ao Dia do Gaúcho

A bandeira do Rio Grande do Sul foi hasteada no Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari. O ato simbólico no município localizado a cerca de 140 km de Porto Alegre integra as comemorações do Dia do Gaúcho, celebrado neste sábado, 20 de setembro.
— Ao hastear a bandeira do RS no Cristo Protetor, neste 20 de setembro, celebramos não apenas a data máxima da nossa história, mas também o orgulho e a identidade de um povo que preserva suas tradições — destaca a gestora do complexo religioso, Vanessa Goldoni.
Com 43,5 metros de altura, o equivalente a um prédio de 14 andares, o Cristo Protetor é a mais alta estátua de Cristo do Brasil. O monumento celebra a fé e tem impulsionado o turismo religioso na região. Desde a abertura parcial para visitação, o local recebeu quase 500 mil turistas de mais de 60 países.
A inauguração do complexo que abriga a estátua ocorreu em abril deste ano. O local conta com capela de vidro e fontes voltadas para os símbolos católicos. Também estão disponíveis praça de alimentação, mirante e capela.
A construção foi financiada pela Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE) e teve início em 2019.
Saiba mais sobre o monumento
- Altura total: 43,5 metros
- Altura da estátua: 37,5 metros
- Altura do pedestal: 6 metros
- Envergadura: 39 metros
- Altura em relação à Encantado: 378 metros
- Altitude em relação ao nível do mar: 436 metros
- Peso total: 1.712 toneladas, feito em aço e concreto armado
- Tempo total de construção (ininterrupto): 2 anos. Início em junho de 2019 e finalização em abril de 2022.
- Escultor: Markus Moisés Rocha Moura
- Mirante no formato de coração a 33 metros de altura em relação a base.