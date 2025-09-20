Bandeira do RS é hasteada no Cristo Protetor de Encantado em homenagem ao Dia do Gaúcho

A bandeira do Rio Grande do Sul foi hasteada no Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari. O ato simbólico no município localizado a cerca de 140 km de Porto Alegre integra as comemorações do Dia do Gaúcho, celebrado neste sábado, 20 de setembro.

— Ao hastear a bandeira do RS no Cristo Protetor, neste 20 de setembro, celebramos não apenas a data máxima da nossa história, mas também o orgulho e a identidade de um povo que preserva suas tradições — destaca a gestora do complexo religioso, Vanessa Goldoni.

Com 43,5 metros de altura, o equivalente a um prédio de 14 andares, o Cristo Protetor é a mais alta estátua de Cristo do Brasil. O monumento celebra a fé e tem impulsionado o turismo religioso na região. Desde a abertura parcial para visitação, o local recebeu quase 500 mil turistas de mais de 60 países.

A inauguração do complexo que abriga a estátua ocorreu em abril deste ano. O local conta com capela de vidro e fontes voltadas para os símbolos católicos. Também estão disponíveis praça de alimentação, mirante e capela.

A construção foi financiada pela Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE) e teve início em 2019.

