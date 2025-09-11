As 10 canções que mais representam os gaúchos segundo a votação A Música do Rio Grande

O especial multimídia A Música do Rio Grande, que está sendo publicado diariamente até o dia 20 de setembro, traz reportagens e vídeos inéditos sobre as 10 canções que mais representam os gaúchos.
A seleção é o resultado dos votos de 74 nomes expressivos do cenário regionalista, entre pesquisadores, críticos, artistas, produtores e membros de festivais.
Cada uma das 10 reportagens conta informações e curiosidades sobre uma canção e traz dois vídeos: um com depoimento de um artista e outro com uma interpretação inédita na íntegra.
O objetivo do especial é ajudar a preservar a memória dessas obras e de seus compositores, valorizando seus legados.
Acompanhe as publicações:
10ª colocada
Veterano (leia reportagem com depoimentos de Ewerton Ferreira e Joca Martins e interpretação inédita de Joca em vídeo)
