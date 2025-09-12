Semana Farroupilha

Real gaudério
Notícia

Acampamento Farroupilha de Porto Alegre tem moeda própria: conheça o Eco Pila, saiba quanto vale e como usar

Unindo economia, tradicionalismo e sustentabilidade, cédulas equivalem a dinheiro nos estabelecimentos do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho 

Júlia Taube

Repórter

