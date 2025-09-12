Acampamento Farroupilha de Porto Alegre tem moeda própria: conheça o Eco Pila, saiba quanto vale e como usar

Quem visitar o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, além de aproveitar todas as atrações disponíveis, pode consumir os produtos dos estabelecimentos comerciais sem precisar gastar do próprio dinheiro. A solução é fazer o pagamento com o Eco Pila, cédulas simbólicas, com valores equivalente a reais, fornecidas na troca de materiais recicláveis.

Latinhas, garrafas pet e bombonas plásticas, óleo de cozinha, papel, vidros e papelão são os itens que podem ser trocados pelo Eco Pila. A coleta é feita no piquete Sustenta Tchê, da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Montenegro/Pareci Novo, criadora do projeto. Segundo Cristiane Gehrke, integrante da entidade, o Eco Pila tem cédulas de meio, um, cinco, 10 e 20, que podem ser usadas no comércio do evento.

— Por exemplo, eu quero comprar um lanche que vai custar R$ 30. Eu posso dar 20 Eco Pilas e mais R$ 10. Vai ser aceito como dinheiro. Todos os estabelecimentos aceitam as cédulas e depois os comerciantes conseguem trocar o Eco Pila recebido por dinheiro de verdade — explica Cristiane.

Já a precificação de cada resíduo é diferente, e o valor é somado pelo peso do material reciclável. Um quilo de latinhas, por exemplo, equivale a seis Eco Pilas.

Marcos Cristiano Ribeiro, que trabalha no Acampamento Farroupilha, levou ao piquete Sustenta Tchê 1,1kg de garrafas pet para coleta e recebeu em troca dois Eco Pilas e meio. Segundo Ribeiro, ele iria juntar o valor recebido nessa troca com o restante das cédulas simbólicas que tinha para comprar um sorvete.

Achei muito legal essa inciativa. Hoje em dia a gente vê muito sobre mudanças climáticas. Não é nem pelo valor e sim porque essa é uma forma divertida de cuidar do meio ambiente e ainda aproveitar. MARCOS CRISTIANO RIBEIRO Trabalhador do Acampamento Farroupilha

Marcos Cristiano trocou 1,1kg de garrafas pet por dois Eco Pilas e meio. Júlia Taube / Agência RBS

Iniciativa que deu certo

Essa não é a primeira vez que o Eco Pila faz parte do Acampamento Farroupilha. Em 2024, conforme a ACI Montenegro/Pareci Novo, foram mais de 1.400 quilos de materiais arrecadados, que foram revertidos em 3.656,30 Eco Pilas para a população, somente no festejo em Porto Alegre.

Leia Mais Grupo RBS anuncia programação especial para o Acampamento Farroupilha

A inspiração para o Eco Pila tradicionalista nasceu em Montenegro, no Vale do Caí. No município, a cédula foi implementada no comércio da cidade em 2018 e os comerciantes podem trocá-las em uma cooperativa de crédito.

Em Montenegro, as cédulas levam imagens características do Vale do Caí. Já no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, a moeda, que tem o nome baseado na gíria que os gaúchos usam para se referir a dinheiro, fica ainda mais gaudéria com fotos de personagens importantes da história do tradicionalismo.

— Nós estamos aqui com uma moeda exclusiva do acampamento Farroupilha. Tem o Nico Fagundes, Paixão Cortes, Pedro Ortaça, José Cláudio Machado e Jayme Caetano Braun — conta Cristiane.