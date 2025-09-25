Semana Farroupilha

Melodias do pago
Notícia

A Música do Rio Grande: "Querência Amada" foi a canção mais votada pelo público

Série de reportagens mostrou a preferência de um júri de 74 artistas, críticos e produtores, porém o resultado foi diferente pelo voto popular

William Mansque

