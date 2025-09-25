A Música do Rio Grande: "Querência Amada" foi a canção mais votada pelo público

A Música do Rio Grande: "Querência Amada", de Teixeirinha, foi a música mais lembrada pelos mais de cinco mil votos de leitores. Gilmar Fraga / Agencia RBS

A votação A Música do Rio Grande revelou sua vencedora de acordo com a opinião de especialistas no último sábado (20). Desta vez, foi a vez do público escolher qual é a música que mais representa os gaúchos, com votação encerrada à meia-noite desta quinta-feira (25). E o resultado foi diferente.

Querência Amada, de Teixeirinha, foi a música mais lembrada pelos mais de cinco mil votos de leitores, com 31,4%. Entre os 74 jurados consultados pela reportagem de Zero Hora, a canção ficou em segundo lugar — Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, de Leonardo, foi aclamada como canção-símbolo do Rio Grande do Sul.

Na enquete, a campeã do júri ficou em segundo lugar, com 25,2%. Também houve outra alternância entre a terceira e a quarta colocada da votação: Eu Sou do Sul ficou 9,8%, que havia sido a 4ª entre os jurados, assumiu um posto acima, que pertencia ao Canto Alegretense (agora com 7,5%).

Outra mudança significativa ocorreu com Veterano, que subiu da 10ª para a 8ª posição, e com Hino ao Rio Grande — do 8º para o 6º lugar.

Entre os jurados de A Música do Rio Grande, mais de cem canções foram lembradas, das quais 10 foram selecionadas para serem celebradas nas plataformas de GZH entre 11 e 20 de setembro. Já na enquete, o público precisava escolher uma música entre as finalistas.

Como ficou a votação popular de A Música do Rio Grande

Querência Amada - 31.4% (1.590 votos) Céu, Sol, Sul, Terra e Cor - 25.2% (1.274 votos) Eu Sou do Sul - 9.8% (497 votos) Canto Alegretense - 7.5% (380 votos) Guri - 5.8% (293 votos) Hino ao Rio Grande - 5.4% (273 votos) Batendo Água - 5.3% (267 votos) Veterano - 4.5% (228 votos) Desgarrados - 4.2% (214 votos) Negrinho do Pastoreio - 0.8% (43 votos)

Total de votos: 5.059

"Deus é gaúcho": a campeã do povo

Teixeirinha (1927-1985), autor de "Querência Amada". Luiz Carlos Contursi / Agencia RBS

Composta por Teixeirinha (1927-1985), Querência Amada é a segunda faixa do lado A do disco Aliança de Ouro, de 1975. Trata-se de um xote de exaltação ao Rio Grande do Sul.

Victor Mateus Teixeira Filho, mais conhecido como Teixeirinha Filho, destaca que o pai era um artista que amava o Estado e se mostrava minucioso nas composições.

— A música tinha que chegar certinha, bem rimada. A poesia vinha do fundo do coração dele. Era um artista nato. Por isso, acho que todo o brilhantismo do pai está em Querência Amada — observa.

O cantor Teixeirinha Neto, filho de Teixeirinha Filho, acrescenta:

— É uma música que fala a língua do povo, algo em que meu avô era fluente. Ali está a linguagem do Rio Grande. Há na letra exatamente aquilo que orgulha o gaúcho.

Apesar de ser a canção mais regravada de Teixeirinha e ter se tornado uma das músicas mais populares do regionalismo gaúcho, Querência Amada não foi uma música de trabalho (single) do disco Aliança de Ouro nem teve maior repercussão em 1975.

Porém, em meados dos anos 1990, quando Teixeirinha já havia partido (morreu em 4 de dezembro de 1985), a canção ganhou popularidade com a versão de Oswaldir & Carlos Magrão. Em especial, com sua levada country e introdução com guitarra.

A ex-dupla (hoje, cada um segue carreira solo) regravou Querência Amada pela primeira vez quando ainda vivia em São Paulo, e a faixa entrou no repertório do disco Velha Gaita (1993), pela gravadora Continental.

Os dois voltaram ao Rio Grande do Sul em 1995 e assinaram com a gravadora Acit. No disco lançado no ano seguinte, que leva o nome da dupla, incluíram uma nova versão de Querência Amada — por meio da qual a música foi amplamente difundida. Teixeirinha Filho destaca:

— Eles tiveram a felicidade de gravar a música com uma roupagem moderna. Colocaram aquela guitarra estilo Mississippi, que ficou bonita demais. Aquilo tocou as novas gerações, fazendo com que a música fosse cantada pelos artistas que vêm para cá.

A canção também receberia um empurrãozinho do futebol: o zagueiro Adílson Batista, que jogava pelo Grêmio na época, chegou a cantá-la em programas esportivos. A faixa também embalou trilhas de reportagens do vitorioso Grêmio de Felipão, campeão brasileiro daquele ano. Só que a canção transcende o futebol. Teixeirinha Filho destaca:

— Querência Amada não é só para os gremistas, é também para os colorados. É para o pessoal do Juventude, para todos os clubes (risos).

Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto interpretam "Querência Amada":





