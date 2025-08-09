Semana Farroupilha

Tradição na Capital
Notícia

Embalada por música gaúcha e muito churrasco, começa montagem dos piquetes no Acampamento Farroupilha

Evento tradicionalista ocorre de 1º a 21 de setembro, em Porto Alegre

Fábio Schaffner

