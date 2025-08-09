Embalada por música gaúcha e muito churrasco, começa montagem dos piquetes no Acampamento Farroupilha

Mais de 230 piquetes serão montados até o início do evento, em setembro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A música nativista se confunde com o martelar das tábuas e o ranger das motosserras. Nublando o ambiente, a fumaça que sobe dos braseiros evidencia a culinária campeira em preparo. A seis semanas da data máxima do gauchismo, o sábado (9) marcou o início da montagem dos primeiros piquetes do Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre.

Por onde se anda no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, há homens pilchados erguendo os galpões que irão recepcionar o público de 1º a 21 de setembro.

Leia Mais Conheça o gênero musical genuinamente gaúcho que vai virar patrimônio imaterial do RS

Logo na entrada do parque, na esquina das ruas Barbosa Lessa com Negrinho do Pastoreio, o técnico em telecomunicações Fábio Toledo, 45 anos, lidava com duas panelas de ferro no fogo à lenha. Enquanto cuidava o ponto do arroz e o tempero da carne de porco com cebola e batata, o restante dos amigos colocava de pé o piquete Meu Velho Pai, da Lomba do Pinheiro, na Capital.

— Cheguei aqui às 5h, já tomado de felicidade. A gente se junta no galpão para sentir o cheiro do avô, do pai. É a transição do que eu vi meu vô fazer no campo, das memórias que registrei na retina, para o que a gente pode fazer na Capital, que é assar uma carne e receber os amigos e a família para cultuar as tradições — diz Fábio.

No ano passado, o capataz do Meu Velho Pai levou à brasa 2.137 quilos de carne. Este ano não deve ser diferente, já que ele não cobra pelo assado. Basta o visitante levar o corte preferido que ele prepara e serve.

Fábio Toledo cuidava da brasa enquanto amigos montavam piquete. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Novas regras foram aprovadas

Emn 2025, a concessionária do parque mudou as regras para instalações dos 236 piquetes. Na primeira semana, apenas os ocupantes dos lotes ímpares poderão montar suas estruturas. A partir de 16 de agosto, chegam os piquetes dos lotes pares.

— Melhorou demais. Tem menos gente montando seu galpão ao mesmo tempo, não tem carro trancandos as ruas. Ficou mais organizado — elogia Fábio.

Perto dali, o analista de tecnologia da informação Zenauro Silveira, 60 anos, levava ao fogo dois espetos de ponta de peito, um de sobrecoxas e outro de salsichão. Responsável pela boia do grupo que montava o piquete Família e Tradição, há 12 anos ele faz parte grupo tradicionalista do bairro Sarandi, na Zona Norte.

— De hoje até 21 de setembro, venho aqui quase todos os dias. Saio do trabalho e já venho. É bom demais renovar a tradição ao lado dos amigos, tem uma fraternidade nisso tudo — comenta Zenauro.

O evento

Em sua 43ª edição, o Acampamento Farroupilha terá como tema cultural "Ondas curtas para uma história longa – O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa", uma homenagem ao radialista, declamador e comunicador gaúcho.