Acampamento Farroupilha prepara últimos ajustes para abertura nesta segunda-feira 

No Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia, em Porto Alegre, a fumaça dos churrascos e o som de canções gaudérias que ressoam pelos piquetes só podem significar uma coisa: o início do Acampamento Farroupilha. Neste domingo (31) que antecede a abertura do evento, os participantes finalizam os últimos preparativos para receber os visitantes a partir de segunda-feira (1º), às 18h. Até o dia 21 de setembro, o espaço estará aberto, com 235 piquetes e entrada gratuita.

Junto com a família, Valdecir de Oliveira Machado, do piquete Presilha Crioula, conta que passou os últimos dois finais de semana montando a estrutura.

— A gente espera um ano para comemorar e dividir a nossa alegria com o nosso público que vem prestigiar a tradição gaúcha — conta Valdecir, que tem piquete no acampamento há 15 anos.

Valdecir de Oliveira Machado ajusta os últimos detalhes na entrada do piquete Presilha Crioula. Fernanda Axelrud / Agência RBS

Um dos últimos preparativos que faltam na montagem faz parte de uma tradicional brincadeira do piquete. Na fachada, é pendurado um boneco de cabeça de cavalo com um alto-falante.

— Quando as crianças passam e põem a mão no cavalo, a gente solta o som do relinche — diverte-se o tradicionalista.

Leia Mais Conheça o gênero musical genuinamente gaúcho que vai virar patrimônio imaterial do RS

Além dos piquetes, também estão sendo finalizadas a instalação dos espaços de comércio de alimentos e vestuário, as áreas e lazer e os dois palcos de apresentações. Durante as três semanas de acampamento, estão previstas 120 atrações culturais.

Cláudio Martins e Rose Rodrigues, do piquete Amigos da Estância, preparam o churrasco desde às 9h deste domingo. Fernanda Axelrud / Agência RBS

No lote de número 08, o piquete canoense Amigos da Estância, do bairro Estância Velha, preparava um churrasco desde às 9h deste domingo. Cláudio Martins e Rose Rodrigues, casal no comando do galpão, mantêm o clima alegre com música gaúcha nos alto-falantes como trilha sonora do último dia antes da abertura.

— As expectativas são sempre as melhores possíveis. O que não pode faltar é o bom churrasco, chimarrão e muita música — anima-se Cláudio.

Apesar de abrir para o público já na segunda-feira, a cerimônia oficial de inauguração desta edição do Acampamento Farroupilha ocorre somente no próximo domingo, 7 de setembro, com a chegada e o acendimento da Chama Crioula. A homenagem deste ano é a um marco importante do rádio gaúcho, com o tema "Ondas curtas para uma história longa – O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa".