Acampamento Farroupilha prepara últimos ajustes para abertura nesta segunda-feira 

Os 235 piquetes no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho finalizam a montagem de estruturas neste domingo. Chama Crioula será acesa no dia 7 de setembro

