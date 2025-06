Inscrições de piquetes para o Acampamento Farroupilha 2025 em Porto Alegre começam nesta segunda-feira

Acampamento Farroupilha 2024 em Porto Alegre recebeu mais de 2 milhões de visitantes, recorde de público do evento.

O período de inscrições para os piquetes interessados em participar do Acampamento Farroupilha 2025, em Porto Alegre, começa, nesta segunda-feira (9). O prazo se encerra as 19h de sexta-feira (13), no Centro Municipal de Cultura.